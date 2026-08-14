 Xankəndiyə növbəti köç: 22 ailəyə yeni mənzillərinin açarı verildi - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Xankəndiyə növbəti köç: 22 ailəyə yeni mənzillərinin açarı verildi - YENİLƏNİB

First News Media15:45 - Bu gün
Xankəndiyə növbəti köç: 22 ailəyə yeni mənzillərinin açarı verildi - YENİLƏNİB

Avqustun 14-də Xankəndi şəhərinə növbəti köç olub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə Xankəndi şəhərinə köçürülən 22 ailəyə, ümumilikdə 102 nəfərə mənzillərin açarları təqdim olunub.

Açarların təqdim edilməsi mərasimində Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin və Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.

 

 

 

09:13

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu gün Xankəndi şəhərinə 22 ailə - 102 nəfər köçürülür.

Doğma yurda doğru yola çıxan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkürlərini bildiriblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını ifadə edib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Qeyd edək ki, doğma yurda köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

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