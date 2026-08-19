 “Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da! - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək “Yaşıl Cümə” endirimləri başladı - FOTO+VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

“Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da! - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək “Yaşıl Cümə” endirimləri başladı - FOTO+VİDEO

First News Media14:35 - Bu gün
“Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da! - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək “Yaşıl Cümə” endirimləri başladı - FOTO+VİDEO

“İrşad” alış-verişi daha sərfəli edən ənənəvi “Yaşıl Cümə” kampaniyasına yenidən start verir.

21–31 avqust tarixlərində keçiriləcək kampaniya zamanı elektronika, məişət texnikası, mebel və digər kateqoriyalarda 70%-dək real endirimlər tətbiq olunacaq.

Kampaniya çərçivəsində müştərilər seçilmiş məhsulların endirimli qiymətini 18 aya FAİZSİZ, həmçinin 6 aya FAİZSİZ və KOMİSSİYASIZ əldə edə biləcəklər.

“Yaşıl Cümə” gündəlik ehtiyaclardan tutmuş, uzun müddətdir planlaşdırılan alış-verişlərə qədər müxtəlif məhsulları sərfəli qiymətlərlə əldə etmək üçün xüsusi imkanlar təqdim edir.

Yeni smartfon, televizor, məişət texnikası, mebel və digər məhsulları almaq istəyənlər kampaniya zamanı xüsusi endirim və ödəniş imkanlarından yararlana biləcəklər.

“İrşad” mağazalarında və onlayn platformalarda keçiriləcək aksiyadan yalnız 21–31 avqust tarixlərində yararlanmaq mümkün olacaq.

Kampaniya çərçivəsində xüsusi təkliflərlə satışa çıxarılan bəzi məhsulları diqqətinizə çatdırırıq:

Yeni “Redmi 17” smartfonu 150 AZN endirimlə
Dərs ilinin açılışına özəl “Honor” planşetləri 20% endirimlə
“iPhone 15, 16, 17” smartfonlarına 300 AZN endirim
iPhone 17 PRO və 17 PRO MAX 256 GB” modelləri 500 AZN endirimlə
Delonghi ECAM 220.60.B” qəhvəbişirən 600 AZN endirimlə
Taube TB-ST90M” elektro ülgüc 75% endirimlə 39.99 yox, 9.99 AZN
Apple AirPods 4” qulaqlığı 110 AZN endirimlə 289,99 AZN
XM Kettle Ardesto EKL-T32S” elektrik çaydanı 70% endirimlə 14.99 AZN
60% endirimli “Smart Watch Mibro C4 (XPAW021) Silvery” ağıllı saatı 149,99 AZN yox, 59,99 AZN
Dərs ilinə yeni notbukla başlamaq istəyənlər üçün “HP 250 G10 (8X9C9ES)” notbuku 350 AZN endirimlə

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