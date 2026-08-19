Cəlilabadda avtomobil qəzası olub, sürücü ölüb
Cəlilabad rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Cəlilabad-Soltankənd avtomobil yolunda qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, Cəlilabad şəhər sakini, 1973-cü il təvəllüdlü Sakit Abdinov idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman qəfil ürəyi tutub. Daha sonra avtomobilin idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşması nəticəsində sürücü ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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