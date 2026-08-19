 DİM: 85 mindən çox şəxs ərizəsini təsdiqləyib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

DİM: 85 mindən çox şəxs ərizəsini təsdiqləyib

First News Media17:48 - 19 / 08 / 2026
DİM: 85 mindən çox şəxs ərizəsini təsdiqləyib

Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçimi bu gün başa çatır.

DİM-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, abituriyentlər bu gün saat 23:59-dək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları “Abituriyentin (subbakalavrın) elektron ixtisas seçimi ərizəsi”nə daxil edib təsdiq etməlidirlər.

19 avqust saat 17:35-ə olan məlumata əsasən, 84487 abituriyent (subbakalavr) ərizəsini təsdiq edib. Bununla yanaşı, 1500-dən artıq abituriyent ixtisas seçimi edib öz ərizələrini yadda saxlasalar da onu təsdiq etməyiblər. Həmin abituriyentlərin “Şəxsi kabinet”lərində qeyd olunan mobil telefon nömrələrinə bu haqda “SMS” xəbərdarlıq göndərilib. Qeyd edək ki, müsabiqəyə yalnız ərizəsini təsdiq etmiş şəxslər buraxılırlar. Ərizəsini təsdiq etməyən abituriyentlərə tövsiyə edirik ki, qeyd olunan vaxtadək ərizələrini təsdiq etsinlər. Sabah bununla bağlı daxil olan müraciətlərə baxılmayacaq.

Bundan əlavə qeyd edirik ki, hər bir abituriyent yenidən öz elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil olub ərizənin təsdiq olunub-olunmadığını yoxlaya bilər.

Paylaş:
108

Aktual

Mövqe

Tələbələrin Bakıya axını kirayə bazarını canlandırdı: qiymətlər nə qədər artacaq? - AQC sədri ilə MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Kiberpolis xaricdən idarə olunan onlayn kazino şəbəkəsinin rəhbərini Gürcüstanda saxlayaraq Azərbaycana gətirdi - VİDEO

Mövqe

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Cəmiyyət

Prezidentdən traktor istəyən balaca Gülərin arzusu REALLAŞDI - VİDEO

Cəmiyyət

Yasamalda baş verən yanğınla bağlı məhkəmə prosesi təxirə salındı - SƏBƏB

DİM: 85 mindən çox şəxs ərizəsini təsdiqləyib

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan keçməklə 1820 ton buğda göndərildi

Bu ərazilərdə güclü külək əsəcək - SARI xəbərdarlıq

Redaktorun seçimi

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bölgələrdə leysan yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVA

Bərdənin üç kəndində qaz olmayacaq

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

AzTV əməkdaşının faciəli ölümü: Bir il əvvəl övladını itirmişdi

Son xəbərlər

Yasamalda baş verən yanğınla bağlı məhkəmə prosesi təxirə salındı - SƏBƏB

19 / 08 / 2026, 18:41

Tələbələrin Bakıya axını kirayə bazarını canlandırdı: qiymətlər nə qədər artacaq? - AQC sədri ilə MÜSAHİBƏ

19 / 08 / 2026, 18:12

DİM: 85 mindən çox şəxs ərizəsini təsdiqləyib

19 / 08 / 2026, 17:48

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan keçməklə 1820 ton buğda göndərildi

19 / 08 / 2026, 17:39

Bu ərazilərdə güclü külək əsəcək - SARI xəbərdarlıq

19 / 08 / 2026, 16:59

Bakıda Azərbaycan-Qazaxıstan hərbi mütəxəssisləri görüşüb

19 / 08 / 2026, 16:37

Tanınmış aparıcının anasının meyiti evində aşkarlanıb

19 / 08 / 2026, 16:17

Kiberpolis xaricdən idarə olunan onlayn kazino şəbəkəsinin rəhbərini Gürcüstanda saxlayaraq Azərbaycana gətirdi - VİDEO

19 / 08 / 2026, 16:02

10 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlayıb satdı, polis aşkarladı

19 / 08 / 2026, 15:54

Kolleclərə qeydiyyat başlayıb

19 / 08 / 2026, 15:39

Özbəkistan və Azərbaycan XİN-ləri arasında məsləhətləşmələr aparılıb

19 / 08 / 2026, 15:28

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

19 / 08 / 2026, 15:06

Braziliyada avtobus və yük maşını toqquşub: 21 nəfər ölüb

19 / 08 / 2026, 14:48

“Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da! - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək “Yaşıl Cümə” endirimləri başladı - FOTO+VİDEO

19 / 08 / 2026, 14:35

"Qarabağ"ın sabiq futbolçusu Elvin Məmmədov: "Tvente" ilə oyunlar çox çətin olacaq"

19 / 08 / 2026, 14:33

Mədəniyyət Nazirliyinin Aparatına yeni rəhbər təyin olunub - DOSYE

19 / 08 / 2026, 14:20

Biləsuvarda DƏHŞƏT: Kişi arvadının bədənində siqaret söndürdü

19 / 08 / 2026, 14:10

Çaylarda sululuq artacaq - XƏBƏRDARLIQ

19 / 08 / 2026, 14:06

Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Kasım-Jomart Tokayevə təqdim edib

19 / 08 / 2026, 13:56

Cəlilabadda avtomobil qəzası olub, sürücü ölüb

19 / 08 / 2026, 13:30
Bütün xəbərlər