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İqtisadiyyat

AMB 10 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:20 - Bu gün
AMB 10 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, iyulun 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Türkiyə lirəsi 0,0362 manata enib, Rusiyanın 100 rublu 2,2353 manatadək, avro isə 1,9452 manatadək bahalaşıb.

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