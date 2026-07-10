AMB 10 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, iyulun 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Türkiyə lirəsi 0,0362 manata enib, Rusiyanın 100 rublu 2,2353 manatadək, avro isə 1,9452 manatadək bahalaşıb.
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