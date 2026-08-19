Azərbaycanda təbii qaz ehtiyatlarının 60 faizi ixraca yönəldilib
2026-cı ilin yanvar–iyun aylarında ölkədə əmtəəlik təbii qaz ehtiyatlarının həcmi 22 258,9 milyon kubmetr təşkil edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilib.
Məlumata görə, hesabat dövründə təbii qaz ehtiyatlarının 60,1 faizi ixrac edilib.
Ehtiyatların 29,2 faizi ölkə daxilində istehlaka yönəldilib, 2,5 faizi itkiyə gedib, 8,2 faizi isə iyul ayının əvvəlinə ehtiyat kimi qalıb.
Beləliklə, ilin ilk yarısında ölkədə formalaşan təbii qaz ehtiyatlarının əsas hissəsi ixrac olunub.
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