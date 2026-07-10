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Cəmiyyət

Bu məhsullar gömrük rüsumundan azad edilir

First News Media11:27 - Bu gün
Bu məhsullar gömrük rüsumundan azad edilir

Bu məhsullar gömrük rüsumundan azad edilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə məsələ Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında müakirə edilən "Gömrük tarifi haqqında” qanuna qanuna dəyişiklikdə əksini tapıb.

Dəyişikliyə əsasən, xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş Ələt azad iqtisadi zonasında Azad Zona hüquqi şəxsi tərəfindən tamamilə istehsal edilmiş və ya emala məruz qalma meyarlarına uyğun olaraq kifayət qədər emal olunmuş Azərbaycan Respublikası mənşəli malların həcminin azı 50 (əlli) faizinin ölkə hüdudlarından kənara ixracı şərtilə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi qaydada Ələt azad iqtisadi zonasından əsas iqtisadiyyata gətirilməsi – malı istehsal və ya emal edən Azad Zona hüquqi şəxsinin təsis olunduğu tarixdən 15 il müddətində gömrük rüsumundan azad edilir.

Bu Qanun 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

Müzakirələrdən sonra məsələ səsverməyə qoyularaq III oxunuşda qəbul edilib.

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