 Azərbaycan Prezidenti: Biz hər zaman İslam ölkələri arasında həmrəyliyin tərəfdarı olmuşuq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan Prezidenti: Biz hər zaman İslam ölkələri arasında həmrəyliyin tərəfdarı olmuşuq

First News Media10:36 - Bu gün
Azərbaycan Prezidenti: Biz hər zaman İslam ölkələri arasında həmrəyliyin tərəfdarı olmuşuq

“Biz hər zaman İslam ölkələri arasında həmrəyliyin tərəfdarı olmuşuq və bu istiqamətdə Azərbaycanda çoxsaylı tədbirlər keçirilib, bizim çoxsaylı təşəbbüslərimiz də əlbəttə ki, həmrəyliyin, birgə anlaşmanın gücləndirilməsinə yönəldilmişdir”.

1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında deyib.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib: “Təəssüf ki, bu gün biz o qədər də böyük həmrəylik (İslam həmrəyliyi - red) görmürük. Gərginlik artmaqdadır, qarşılıqlı ittihamlar səslənir”.

Paylaş:
87

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında IV Şuşa Qlobal Media Forumundan ailə fotosu paylaşılıb - FOTO

Dünya

20-dən çox ölkə uşaqların sosial mediaya çıxışını məhdudlaşdırır: Avropa İttifaqı da qadağanı müzakirə edir

Siyasət

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında IV Şuşa Qlobal Media Forumu ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO

Siyasət

Zahid Oruc: Eyni mənzilin bir neçə şəxsə satılması riski aradan qaldırılacaq

Cəmiyyət

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Azərbaycana səfərə gəlib

Hikmət Hacıyev Şuşada “Tiktok” və “Linkedin”in məsul şəxsləri ilə müzakirə apardı

Azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlandı

Energetika Nazirliyi yarımillik müraciət statistikasını açıqlayıb

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

38 dərəcə isti, yağış, dolu - Bazar gününün havası açıqlandı

Zərdabda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

GEROPHARM Azərbaycanda tirzepatid əsaslı ilk preparatı təqdim edib - FOTO

Son xəbərlər

Polşa ABŞ silahlarının alınmasına təxminən 150 milyard dollar xərcləmək niyyətindədir

Bu gün, 15:39

Rafael Ağayevə ağır itki üz verdi

Bu gün, 15:36

Prezidentin sosial media hesablarında IV Şuşa Qlobal Media Forumundan ailə fotosu paylaşılıb - FOTO

Bu gün, 15:25

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 15:22

Hikmət Hacıyev Şuşada “Tiktok” və “Linkedin”in məsul şəxsləri ilə müzakirə apardı

Bu gün, 15:17

20-dən çox ölkə uşaqların sosial mediaya çıxışını məhdudlaşdırır: Avropa İttifaqı da qadağanı müzakirə edir

Bu gün, 15:09

Azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlandı

Bu gün, 14:45

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında IV Şuşa Qlobal Media Forumu ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO

Bu gün, 14:27

Energetika Nazirliyi yarımillik müraciət statistikasını açıqlayıb

Bu gün, 14:08

Valideynlərin diqqətinə: Məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyatla bağlı yenilik

Bu gün, 13:47

Zahid Oruc: Eyni mənzilin bir neçə şəxsə satılması riski aradan qaldırılacaq

Bu gün, 13:30

Bakıda qanunsuz civə satışı cəhdinin qarşısı alındı

Bu gün, 13:27

İlham Əliyev: Bizim üçün yeganə risk Azərbaycanı müəyyən avantüralara cəlb etmək cəhdləridir

Bu gün, 13:16

Sabah ölkə ərazisində 39 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:50

Abşeronda evdən oğurluq edən şəxs saxlanıldı

Bu gün, 12:45

Deputat: Azərbaycanda həvəskar balıqçılıq ayrıca qanunla tənzimlənməlidir

Bu gün, 12:38

İlham Əliyev: Pakistan bu məsuliyyəti üzərinə götürən yeganə ölkə oldu

Bu gün, 12:33

Aİ Rusiyaya qarşı 250 bənddən ibarət rekord sanksiya siyahısını razılaşdırır

Bu gün, 12:25

İlham Əliyev: Bizi istəməyən qüvvələrlə mübarizəmiz daimi olacaq

Bu gün, 12:16

Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 12:10
Bütün xəbərlər