 Səbaildə piyadalar müəyyən olunmamış yerdən keçdilrər, motosiklet sürücüsü qəza törətdi - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Səbaildə piyadalar müəyyən olunmamış yerdən keçdilrər, motosiklet sürücüsü qəza törətdi - VİDEO

First News Media11:47 - Bu gün
Səbaildə piyadalar müəyyən olunmamış yerdən keçdilrər, motosiklet sürücüsü qəza törətdi - VİDEO

Bakıda yol qəzası baş verib.

Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, hadisə ötən gecə Səbail rayonu, Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı Meydanı istiqamətində qeydə alınıb.

"Ötən gün axşam saatlarında Səbail rayonu, Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı Meydanı istiqamətində baş verən bu qəza bir daha göstərdi ki, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunması yalnız sürücülərin deyil, piyadaların da üzərinə ciddi məsuliyyət qoyur. Kamera görüntüsünü təhlil etdikdə bəlli olur ki, 3 piyada təxminən 200-220 metr yaxınlıqda yeraltı piyada keçidi olmasına baxmayaraq, yolun hərəkət hissəsindən istifadə edir və motosiklet sürücüsü isə onları vurmamaq üçün dayanmaq istədikdə idarəetməni itirərək yıxılır. Qəza nəticəsində motosiklet sürücüsü xəsarət alıb. Hadisə zamanı piyadalar xəsarət alan sürücüyə kömək göstərmək əvəzinə hadisə yerini tərk ediblər. Əraziyə yaxın xidmətdə olan polis əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gələrək sürücüyə ilkin yardım göstərib, daha sonra o, təcili tibbi yardım avtomobili ilə tibb müəssisəsinə çatdırılıb".

NİİM-dən bildirilib ki, yollarda hər bir hərəkət iştirakçısı məsuliyyət daşıyır.

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