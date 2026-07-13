 Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Hava kəskin dəyişəcək | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Hava kəskin dəyişəcək

First News Media17:08 - Bu gün
Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Hava kəskin dəyişəcək

Azərbaycanda iyulun 14-dən həftənin sonunadək bəzi rayonlarda şimşək çaxacaq, dolu düşəcək.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, iyulun 14-dən həftənin sonunadək Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında hava şəraitinin qeyri-sabit, fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir.

Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların lokal leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

Bəzi dağ çaylarında sululuğun artacağı ehtimal olunur.

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