 Bu marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bu marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirilir

First News Media11:49 - Bu gün
Bu marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirilir

Bakıda 172 nömrəli marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilir.

Bu barədə 1news.az-a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

Məlumata əsasən, iyulun 14-16-da Bilgəh qəsəbəsinin Respublika küçəsində aidiyyəti qurum tərəfindən aparılan təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək.

Məhdudiyyət səbəbindən 172 nömrəli marşrutun hərəkəti müvəqqəti olaraq Azərbaycan Qadını küçəsi (Bilgəh qəsəbəsi) - Bilgəh-Pirşağı yolu (İstiqlaliyyət küçəsi) istiqaməti üzrə təşkil ediləcək.

Paylaş:
98

Aktual

Rəsmi

Slovakiya Prezidentinin Şuşada rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Cəmiyyət

Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev və daha 5 hərbçimizin şəhid olmasından 6 il ötür

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Münaqişələr təkcə döyüş meydanında deyil, həm də informasiya məkanında aparılır

Cəmiyyət

ABŞ ordusu İrana yeni zərbələr endirib

Cəmiyyət

Azərbaycanda pensiya xərcləri 10 % artıb

Azərbaycanda hava sabah 40 dərəcəyədək isti olacaq

Göyçayda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxs tutuldu

Elektron siqaretlərin mülki dövriyyəsi qadağan edilir

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

12-14 iyul tarixlərində güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana propan və gübrə göndərilib - YENİLƏNİB

Böyük Qayıdış: Kiçik Qaladərəsi kəndi ilk sakinlərini qarşıladı - YENİLƏNİB 1

Son xəbərlər

Daha bir futbolçu "Qarabağ"dan gedir

Bu gün, 14:04

Sahibə Qafarovanın Parlamentlərarası İttifaqın prezidenti postuna namizədliyi irəli sürülüb

Bu gün, 13:55

Çin ABŞ və İranı Hörmüzdə gəmilərin təhlükəsiz hərəkətini bərpa etməyə çağırıb

Bu gün, 13:47

Venesuelada zəlzələlərdə ölənlərin sayı 4 min 561 nəfərə çatdı

Bu gün, 13:36

Ukrayna Aİ-yə inteqrasiya üzrə bütün danışıqlar fəsillərini açmağa hazırdır

Bu gün, 13:26

Azərbaycanda pensiya xərcləri 10 % artıb

Bu gün, 13:17

Azərbaycanda hava sabah 40 dərəcəyədək isti olacaq

Bu gün, 13:07

Deputat: Naxçıvan istiqamətində aviareyslər artıq avtobus reysinə çevrilib, nə vaxt uçacağı məlum olmur

Bu gün, 12:55

“Hamı onun dəhşətli qumarbaz olduğunu bilirdi, gəlin, onu lənətləyək”

Bu gün, 12:45

Hikmət Hacıyev Şuşada D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 12:43

Kraudfandinq fəaliyyəti ilə bağlı yeni rüsum: 2750 manat

Bu gün, 12:35

Göyçayda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxs tutuldu

Bu gün, 12:29

Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası başa çatıb

Bu gün, 12:24

Deputat: Vergi yoxlamalarının azalması sahibkarlığın inkişafına xidmət edir

Bu gün, 12:23

Elektron siqaretlərin mülki dövriyyəsi qadağan edilir

Bu gün, 12:03

TuranBank biznesin maliyyələşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq fondlardan yerli valyutada vəsait cəlb edib

Bu gün, 11:55

Bu marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirilir

Bu gün, 11:49

Kibertəhlükəsizlik sahəsində yeni cərimələr təsdiqləndi – kimlərə şamil olunacaq?

Bu gün, 11:38

Rəqəmsal texnologiyalar sahəsində çalışanlar üçün sosial sığorta haqqı üçün yeni dərəcələr müəyyənləşir

Bu gün, 11:31

Azərbaycanda Media və Yayım Şurası yaradılır

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər