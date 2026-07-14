Pelleqrini: Baş Qərvənd kəndindəki məktəb Slovakiya və Azərbaycan dostluğunun simvolu olacaq
Ağdam rayonunun Baş Qərvənd kəndində inşa ediləcək general Milan Rastislav Ştefanik adına yeni məktəb Slovakiya və Azərbaycan arasında dostluğun simvolu və gələcək nəsillərə qoyulan investisiya olacaq.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
Baş Qərvənd kəndindəki "Ağıllı kənd" ("Smart Village") layihəsindən danışan Pelleqrini onu regionun bərpasının "ən ilhamverici simvollarından" biri adlandırıb:
"Mən fəxr edirəm ki, Slovakiya təcrübəsi artıq daha parlaq gələcəyin yaradılmasında mühüm rol oynayır və Slovakiya şirkətləri bu iddialı layihənin həyata keçirilməsinə böyük töhfə verirlər".
O qeyd edib ki, layihə müasir infrastruktur və innovativ həllər sayəsində dinc həyata təhlükəsiz, layiqli və davamlı qayıdış üçün şərait yaradır:
"Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə biz həmçinin general Milan Rastislav Ştefanikin adını daşıyacaq yeni məktəbin təməl daşını qoyduq - bu, Slovakiya və Azərbaycan arasında dostluq rəmzi və gələcək nəsillərə sərmayə olacaq".
P.Pelleqrini vurğulayıb ki, bu layihə Slovakiyanın bilik və təcrübəsinin praktikada tətbiqini nümayiş etdirir.
O əlavə edib ki, Slovakiya şirkətləri baxışı reallığa çevirməyə kömək edir və yerlərdə konkret nəticələr təmin edir.
P.Pelleqrini bunu Slovakiya və Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığının əməli nümunəsi adlandırıb.