 DMX: Miqrasiya sahəsində 27 xidmət elektronlaşdırılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

DMX: Miqrasiya sahəsində 27 xidmət elektronlaşdırılıb

First News Media16:55 - Bu gün
DMX: Miqrasiya sahəsində 27 xidmət elektronlaşdırılıb

Miqrasiya sahəsində ümumilikdə 27 xidmət elektronlaşdırılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətindən (DMX) məlumat verilib.

Bildirilib ki, elektronlaşdırılan xidmətlərə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkə ərazisində olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması, müvəqqəti olma müddətinin uzadılması, yaşama və iş icazələrinin əldə edilməsi, yüksəkixtisaslı miqrant hesab olunması, o cümlədən, vətəndaşlıq məsələləri, yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdan çıxarılma, miqrasiya orqanlarında qulluğa qəbul və miqrasiya sahəsində informativ xidmətlər daxildir.

Məlumatda həmçinin qeyd olunub ki, sadalanan xidmətlərin tam rəqəmsallaşdırılması ilə bağlı Xidmət tərəfindən mütəmadi təhlillər aparılır:

"Hazırda sözügedən xidmətlərdən olduğu yer üzrə qeydiyyata alınma, iş icazələrinin əldə edilməsi və yüksəkixtisaslı miqrant hesab edilmə ilə bağlı xidmətlər tam rəqəmsallaşdırılaraq müraciətlərin təqdim edilməsindən yekun nəticənin əldə olunmasınadək olan proseslərin fiziki təmas olmadan elektron qaydada həyata keçirilməsi təmin edilir. Həmçinin DMX tərəfindən təqdim edilən bütün dövlət xidmətləri üzrə "Dövlət Miqrasiya Xidmətinə göndərilmiş müraciətlərin izlənilməsi" elektron xidməti vasitəsilə müraciət müəllifləri üçün öz müraciətlərinin icra mərhələlərini elektron qaydada izləmək imkanı yaradılmışdır".

Qeyd olunub ki, bununla yanaşı, DMX-nin göstərdiyi elektron xidmətlərin "MyGov" portalı vasitəsilə müraciət edən şəxslərə təqdim edilməsi məqsədilə həmin xidmətlərin Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə inteqrasiyası təmin ediib:

"Hazırda xidmətlərin "MyGov" portalı vasitəsilə müraciət edən şəxslərə təqdim edilməsi istiqamətində işlər görülməkdədir. Sadalanan istiqamətlər, həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2026-cı il 27 fevral tarixli 953 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair 2026−2028-ci illər üçün Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı"nda nəzərdə tutulmuş digər tədbirlər üzrə Xidmətin fəaliyyətində rəqəmsallaşmanın sürətləndirilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilir".

Qeyd edək ki, ötən ayın 29-da Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İclasda yeni çağırışlar, xüsusilə kibertəhlükəsizlik və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində olan və yaranan risklər müzakirə edilib.

Paylaş:
61

Aktual

Cəmiyyət

BŞİH-in bir sıra müəssisələrilə bağlı qərar: MMC kimi fəaliyyət göstərəcəklər

Mövqe

Şuşadan verilən mesaj: Azərbaycanın rolu orta gücdən daha böyükdür - Deputatdan ŞƏRH

Mövqe

Şuşadan dünyaya: Prezident İlham Əliyevin “orta güc” konsepsiyası - ŞƏRH

Cəmiyyət

Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Cəmiyyət

Məhkəmə Qaxın sabiq icra başçısı ilə bağlı qərar verildi

Beynəlxalq axtarışa verilən Türkmənistan vətəndaşı Azərbaycandan ekstradisiya edilib

Kolbasada tük qalmaqalı: AQTA istehsalı dayandırdı - FOTO

Azərbaycan və Slovakiya daxili işlər sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

12-14 iyul tarixlərində güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Taleh Yüzbəyovun reklamı qalmaqal yaratdı – aktyordan tənqidlərə cavab: “Siz ali cins deyilsiniz” - VİDEO

38 dərəcə isti, yağış, dolu - Bazar gününün havası açıqlandı

Son xəbərlər

Məhkəmə Qaxın sabiq icra başçısı ilə bağlı qərar verildi

Bu gün, 17:55

Beynəlxalq axtarışa verilən Türkmənistan vətəndaşı Azərbaycandan ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:49

Şuşadan verilən mesaj: Azərbaycanın rolu orta gücdən daha böyükdür - Deputatdan ŞƏRH

Bu gün, 17:43

Kolbasada tük qalmaqalı: AQTA istehsalı dayandırdı - FOTO

Bu gün, 17:41

Azərbaycan və Slovakiya daxili işlər sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

Bu gün, 17:30

BŞİH-in bir sıra müəssisələrilə bağlı qərar: MMC kimi fəaliyyət göstərəcəklər

Bu gün, 17:26

Sahibə Qafarova Qətərdə səfərdədir

Bu gün, 17:13

Forumda dezinformasiya ilə bağlı təkbətək formatlı müzakirə keçirilib

Bu gün, 17:03

Slovakiyalı nazir: "Azərbaycandan ildə 1,2 milyard kubmetr qaz almaq istəyirik"

Bu gün, 17:01

DMX: Miqrasiya sahəsində 27 xidmət elektronlaşdırılıb

Bu gün, 16:55

Qarabağ Universitetində yeni şöbə müdiri təyinatı olub

Bu gün, 16:52

Şuşadan dünyaya: Prezident İlham Əliyevin “orta güc” konsepsiyası - ŞƏRH

Bu gün, 16:43

Tanışının mobil telefonunu oğurlayan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 16:39

Unibank ikinci rübün maliyyə nəticələrini açıqladı - FOTO

Bu gün, 16:29

Tənqidlərdən sonra şirkət videonu sildi, Taleh Yüzbəyov yenidən paylaşdı - VİDEO

Bu gün, 16:24

Azərbaycan parataekvondoçuları dünya reytinqinə başçılıq edirlər

Bu gün, 15:51

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan beynəlxalq informasiya gündəliyinin formalaşmasına töhfə verir”

Bu gün, 15:47

Nihat Kahveci saxlanılıb

Bu gün, 15:24

Pelleqrini: Baş Qərvənd kəndindəki məktəb Slovakiya və Azərbaycan dostluğunun simvolu olacaq

Bu gün, 15:13

Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Bu gün, 15:03
Bütün xəbərlər