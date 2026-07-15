“Yaşıl Cümə” ilə yay alış-verişi başlayır! - FOTO - VİDEO
“İrşad” yaya özəl olaraq, ən böyük fürsətlərdən olan ənənəvi “Yaşıl Cümə” kampaniyasına start verir.
17–26 iyul tarixlərində keçiriləcək kampaniya çərçivəsində alıcıları müxtəlif kateqoriyalarda 70%-dək real endirimlər və sərfəli alış-veriş imkanları gözləyir.
Kampaniya müddətində təqdim olunan məhsulların endirimli məbləğini 18 aya FAİZSİZ, həmçinin 6 aya FAİZSİZ və KOMİSSİYASIZ bölmək olacaq.
“Yaşıl Cümə” elektronika, məişət texnikası, mebel və digər məhsul kateqoriyalarından olan geniş seçim imkanlarını daha uyğun şərtlərlə təqdim edərək müştəri ehtiyaclarını sərfəli şəkildə qarşılamağı hədəfləyir.
Kampaniya həm yay mövsümü üçün alış-veriş etməyi planlaşdıran, həm də uzun müddətdir almağı düşündüyü məhsulu daha sərfəli qiymət və şərtlərlə əldə etmək istəyənlər üçün uyğun fürsət yaradır.
“Yaşıl Cümə” aksiyası çərçivəsində sərfəli şərtlərlə təqdim olunan bəzi məhsulları diqqətinizə çatdırırıq:
“Honor 600” seriyası smartfonlarına 20% endirim
“iPhone” 15, 16, 17e smartfonlarına 300 AZN dəyərində endirim
“Mibro C4” ağıllı saatı 57% endirimlə cəmi 59,99 AZN
“HONOR Choice Earbuds X7 Play” simsiz qulaqlıqlarına 50 faiz endirim
“TAUBE TB12R410JP” kondisioneri 180 AZN endirimlə 559,99 AZN