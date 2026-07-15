Avant Group: müasir şəhər memarlığında yeni standartlar - FOTO
Müasir daşınmaz əmlak bazarında uğurun formulu yalnız kvadratmetrlərlə deyil, layihənin şəhər mühitinə necə inteqrasiya olunması, sakinlərinə bəxş etdiyi zaman, rahatlıq və funksionallıqla ölçülür.
Bu günün alıcısı sadəcə dörd divardan ibarət ev deyil; hər detalı düşünülmüş şəhər infrastrukturu, strateji yerləşmə və yüksək yaşayış keyfiyyəti axtarır. Ölkənin tikinti sektorunda özünəməxsus imzası ilə seçilən "Avant Group" məhz bu tələblərə cavab verən, paytaxtın vizual simasını və müasir şəhərsalma standartlarını dəyişən konseptual layihələrini təqdim edir.
"Avant Group" icra etdiyi hər bir layihədə şəhər dinamikası ilə fərdi rahatlığın balansını təşkil edir.
Geniş binalararası məsafə və vizual azadlıq: Şirkətin layihələndirdiyi bütün komplekslərdə müasir şəhərsalmanın ən vacib memarlıq normativləri əsas götürülür. Binalar sadəcə beton konstruksiyalar olaraq deyil, ətraf mühitlə və insan faktoru ilə vəhdət təşkil edən yaşayış ekosistemləri kimi ucaldılır.
Layihələrin planlaşdırılmasında binalar arasındakı məsafələr maksimum dərəcədə geniş saxlanılır. Bu memarlıq yanaşması hər bir mənzilə təbii gün işığının maneəsiz daxil olmasını təmin edir, binalar arasında təbii hava sirkulyasiyasını qoruyur və sakinlərə sıx şəhər daxilində tam vizual sərbəstlik - fərdi, rahat şəxsi məkan bəxş edir.
Yaşıllaşdırma və nəfəs alan ekoloji mühit: Geniş landşaft dizaynı, kompleksdaxili yaşıllıq zolaqları və gəzinti yolları səs-küylü paytaxt mühitində sakinlər üçün təbii bir nəfəs və istirahət guşəsi rolunu oynayır.
Enerji səmərəliliyi və fasad texnologiyaları (Daş yunu izolyasiyası): Yaşayış binalarının fasad konstruksiyalarında tətbiq edilən xüsusi daş yunu izolyasiya sistemləri mənzillərdə mükəmməl mikroiqllim yaradır. Bu texnologiya sayəsində binalar qışda istini qoruyub saxlayır, yayda isə içərinin sərin qalmasını təmin edir. Yüksək səviyyəli istilik və səs izolyasiyası həm sakinlərin fərdi rahatlığını maksimuma çatdırır, həm də enerji resurslarına əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etməyə imkan verir.
Avant Park: Artıq reallığa çevrilən premium həyat tərzi
Artıq real yaşayışın başladığı bu kompleks, geniş daxili park zonası, uşaqların təhlükəsizliyi üçün geniş həyət konsepsiyası və müasir fasad mühəndisliyi ilə paytaxtın ən bəyənilən yaşayış məkanlarından birinə çevrilib. "Avant Park" sadəcə bir layihə deyil, şirkətin tikinti standartlarının real sübutudur.
Avant Vista: Tikinti işlərinin tamamlanma mərhələsində olduğu və yaxın zamanda sakinlərə təhvil veriləcək "Avant Vista" layihəsi, şəhərin dinamik mərkəzində rahatlıq axtaranlar üçündür. Qısa müddətdə köçmək və ya investisiyasını dərhal gəlirə çevirmək istəyənlər üçün ideal seçim olan bu kompleks, yüksək səs və istilik izolyasiyası, həmçinin strateji nəqliyyat qovşaqlarına çıxışı ilə diqqət çəkir.
Avant Nova: Yasamal rayonunun ən strateji nöqtəsində ucalan "Avant Nova" layihəsi müasir ailələrin bütün ehtiyacları nəzərə alınaraq layihələndirilib. İnkişaf etmiş daxili infrastrukturu, geniş yaşıl zonaları, uşaq və idman meydançaları ilə kompleks, sakinlərə şəhərin mərkəzindən uzaqlaşmadan rahat həyat bəxş edir. Əlverişli ipoteka və daxili kredit şərtləri ilə təqdim olunan layihə, həm rahat yaşayış, həm də yüksək likvidli investisiya üçün ideal seçimdir.
Avenue 8: Şəhər mərkəzində konseptual və fərqli memarlıq
Bakının ən dinamik iş və nəqliyyat qovşaqlarının mərkəzində yerləşən "Avenue 8" qlobal urbanizm trendlərinin paytaxtımızdakı təcəssümüdür. Beynəlxalq arenada, o cümlədən Ümumdünya Urbanizm Forumunda (WUF) böyük maraqla qarşılanan bu layihə, estetik eksteryeri və müasir mühəndislik həlləri ilə premium seqmentdə yeni bir səhifə açır. Bura sadəcə yaşayış məkanı deyil, status və funksionallığın qovuşduğu unikal memarlıq nümunəsidir.
Avant Green: Bakının ekoloji cəhətdən təmiz ərazilərindən biri olan Bakıxanov qəsəbəsində inşa olunacaq Avant Green, təbiətlə harmoniyada müasir yaşayış konsepsiyasını özündə birləşdirəcək. Geniş yaşıllıq sahələri, funksional infrastruktur və dayanıqlı memarlıq prinsipləri əsasında layihələndirilən kompleks sakinlərinə şəhər həyatının rahatlığını təbiətin sakitliyi ilə bir arada təqdim edəcək.
Niyə məhz "Avant Group"?
"Avant Group" layihələrini fərqləndirən əsas üstünlüklər tikinti keyfiyyətinə sadiqlik, strateji lokasiya seçimi, partnyorluq edilən maliyyə qurumlarının etibarlılığı və satış sonrası idarəetmədə yüksək xidmət keyfiyyətidir. Şirkət həmçinin həyata keçirdiyi korporativ sosial məsuliyyət layihələri ilə cəmiyyətə dəyər qatmağa davam edir.
Gələcəyin trendlərini özündə birləşdirən, dəyəri hər gün artan və həyat keyfiyyətinizi zirvəyə daşıyan daşınmaz əmlak axtarışındasınızsa, "Avant Group" Sizin üçün ən doğru ünvandır.