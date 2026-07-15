 FHN-dən XƏBƏRDARLIQ: Güclü yağış, sel və külək gözlənilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

FHN-dən XƏBƏRDARLIQ: Güclü yağış, sel və külək gözlənilir

First News Media15:57 - Bu gün
FHN-dən XƏBƏRDARLIQ: Güclü yağış, sel və külək gözlənilir

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və küləyin arabir güclənəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır.


1news.az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur:

"Eyni zamanda, ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla (sabit şəbəkə, mobil, taksofon və s.) danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır.

Bundan əlavə, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin, hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur.

Eləcə də güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Həmçinin, yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Bundan başqa, kiçikhəcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar".

Paylaş:
57

Aktual

Rəsmi

İnsan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026–2030-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Sabah Bakıda 32 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Cəmiyyət

Türkiyə səfirindən Azərbaycana təşəkkür: “İlk andan yanımızda oldunuz”

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib

Cəmiyyət

Leysan, sel, dolu - XƏBƏRDARLIQ

FHN-dən XƏBƏRDARLIQ: Güclü yağış, sel və külək gözlənilir

Prokurorluqdan şirkət rəhbərinin iddialarına CAVAB

Kamaləddin Qafarov: Azərbaycan açıq dialoqa və konstruktiv tərəfdaşlığa üstünlük verir

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Atasının ölüm xəbərini alan azərbaycanlı gəmi kapitanı Litvada vəfat edib

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Azərbaycanda fəxri adlara görə təqaüd alanların sayı açıqlanıb

38 dərəcə isti, yağış, dolu - Bazar gününün havası açıqlandı

Son xəbərlər

Azərbaycana turist axınının azalmasının səbəbləri açıqlandı

Bu gün, 16:52

Hikmət Hacıyev: Şuşa mədəniyyət və ilham şəhəridir

Bu gün, 16:47

İnsan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026–2030-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:17

Leysan, sel, dolu - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:05

FHN-dən XƏBƏRDARLIQ: Güclü yağış, sel və külək gözlənilir

Bu gün, 15:57

ABŞ-nin İrana son hücumlarında ölənlərin sayı artdı

Bu gün, 15:51

Prokurorluqdan şirkət rəhbərinin iddialarına CAVAB

Bu gün, 15:36

Çin iqtisadiyyatı gözləniləndən zəif böyüdü

Bu gün, 15:36

Azərbaycan XİN vətəndaşları münaqişə bölgələrində işləməkdən çəkinməyə çağırıb

Bu gün, 15:29

Kamaləddin Qafarov: Azərbaycan açıq dialoqa və konstruktiv tərəfdaşlığa üstünlük verir

Bu gün, 15:24

Azərbaycan I yarımildə 10 milyon tondan çox neft ixrac edib

Bu gün, 15:24

CENTCOM İrana zərbələrin bərpa olunduğunu bəyan edib

Bu gün, 15:17

Azərbaycanın Ermənistana builki ixracının dəyəri 17 milyon dolları keçib

Bu gün, 15:08

Odessada vurulan gəminin azərbaycanlı kapitanı həlak olub

Bu gün, 15:05

Azərbaycan və Slovakiya standartlaşdırma sahəsində memorandum imzalayıb

Bu gün, 15:03

1 vəkil Kollegiyadan xaric edildi - SƏBƏB

Bu gün, 14:47

“Sonsuz üfüqlərə doğru”: Azərbaycan Hava Yolları brendinin yeni vizual manifestini təqdim edib

Bu gün, 14:32

M8 marşrut avtobusunun hərəkət sxemi dəyişir

Bu gün, 14:16

Axios: Tramp İrana qarşı daha genişmiqyaslı hücum planlarını müzakirə edib

Bu gün, 14:08

Amal qəzadan 2 saat 7 dəqiqə sonra ölüb - Ekspertiza nəticələri

Bu gün, 13:57
Bütün xəbərlər