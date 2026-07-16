 Baş Prokurorluqdan Qubadakı hamilə qadının ölümü ilə bağlı AÇIQLAMA - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Baş Prokurorluqdan Qubadakı hamilə qadının ölümü ilə bağlı AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

First News Media14:44 - Bu gün
Baş Prokurorluqdan Qubadakı hamilə qadının ölümü ilə bağlı AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Qubada şəxsin xəstəxanada ölməsi faktı ilə bağlı araşdırma aparılır.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, hamilə vəziyyətində olan 2003-cü il təvəllüdlü Səbinə Əmrahovanın iyulun 14-də ev şəraitində ona antibiotik preparatının inyeksiya edilməsindən sonra səhhəti pisləşdiyi üçün tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi, iyulun 15-də isə müalicə aldığı xəstəxanada özünün və bətnindəki dölün ölməsi faktı ilə bağlı Quba rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Hazırda hadisənin başvermə şəraiti, ölümün səbəbi, göstərilmiş tibbi yardımın həcmi və digər əhəmiyyət kəsb edən hallar qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq tam, hərtərəfli və obyektiv şəkildə araşdırılır.

Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək və qanunauyğun qərarın qəbul edilməsi təmin olunacaq.

 

 

10:58

Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında hamilə ölümü qeydə alınıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 5 aylıq hamilə qadının antibiotik iynəsi vurulduqdan sonra vəziyyəti qəfil ağırlaşıb. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq, onu xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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