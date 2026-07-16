Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə daha 9 ailə köçürüldü
Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə çatıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə - 52 nəfər köçürülüb.
Ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub.
Açarların təqdim olunması mərasimində Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları iştirak ediblər.
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