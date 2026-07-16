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Cəmiyyət

Ağdaşın bir sıra kəndlərində yeni su şəbəkələrinin qurulması planlaşdırılır

First News Media16:08 - Bu gün
Ağdaşın bir sıra kəndlərində yeni su şəbəkələrinin qurulması planlaşdırılır

Ağdaş rayonunun Binələr, Davudlu, Cardam və Kotanarx kəndlərində yeni su təchizatı sistemlərinin yaradılması üzrə layihə-smeta sənədləri hazırlanıb.

1news.az bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə (ADSEA) istinadən xəbər verir.

Bu gün isə rayonun Pirəyir kəndində yeni içməli su təchizatı sistemi istifadəyə verilib. Kənddə mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sisteminin yaradılması məqsədilə Ləki qəsəbəsi və Nehrəxəlil kəndini içməli su ilə təmin edən 280 mm diametrli magistral su kəmərindən birləşmə verilərək yeni paylayıcı su şəbəkəsi inşa edilib.

Layihə çərçivəsində kənddə ümumilikdə 8,5 km uzunluğunda su şəbəkəsi çəkilib, 194 fərdi yaşayış evi şəbəkəyə qoşulub. Bundan əlavə, sudan səmərəli istifadə və dəqiq uçotun aparılması üçün bütün abonentlər su sayğacları ilə təmin olunub.

Hazırda 723 nəfərin yaşadığı Pirəyir kəndinin gündəlik 140 kubmetr suya olan tələbatı yeni sistem vasitəsilə tam qarşılanacaq.

Ağdaş şəhərinin su təchizatı Türyançay çayının məcrasında yerləşən 8 subartezian quyusu hesabına təmin olunur. Şəhərdə 8 681 abonent mövcuddur. Su şəbəkəsinin ümumi uzunluğu 175 km, magistral su kəmərlərinin uzunluğu 16,5 km, kanalizasiya şəbəkəsinin uzunluğu isə 126 km təşkil edir. Rayon ərazisində, həmçinin, hər biri 5 min kubmetr olmaqla iki su anbarından ibarət kompleks fəaliyyət göstərir.

Hazırda rayon üzrə 31 yaşayış məntəqəsinə su təchizatı xidməti göstərilir. Bunlardan 3 kənd paylayıcı su şəbəkəsi, 3 kənd ictimai bulaqlar, 25 kənd isə modul tipli sutəmizləyici qurğular vasitəsilə içməli su ilə təmin edilir.

2026–2027-ci illərdə Ləki qəsəbəsi və Nehrəxəlil kəndində mövcud su təchizatı sisteminin genişləndirilməsi, Qolqəti və Yenicə kəndlərində yeni su təchizatı sisteminin yaradılması üzrə layihələrin hazırlanması və tikinti-quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

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