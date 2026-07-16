 Kəlbəcərdə çayda batan azyaşlının meyiti tapılıb - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Kəlbəcərdə çayda batan azyaşlının meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

First News Media17:31 - 16 / 07 / 2026
Kəlbəcərdə çayda batan azyaşlının meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

12 iyul tarixində Levçay çayının Kəlbəcər rayonu, Çəpli kəndindən keçən hissəsində batan 2015-ci il təvəllüdlü Yaqub Abutalıbovun meyiti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri tərəfindən tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə FHN-in Mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.

 

 

16:42

Kəlbəcərdə çayda batan 11 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, Levçay çayının Kəlbəcər rayonu, Çəpli kəndindən keçən hissəsində batan və axtarışları davam edən 2015-ci il təvəllüdlü Abutalıbov Yaqub Zabil oğlunun meyiti Fövqaladə Hallar Nazirliyinin (FHN) dalğıc-xilasediciləri tərəfindən tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı Kəlbəcər rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Paylaş:
244

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev “John Deere” şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

ADY-dən açıqlama: Bakı–Balakən qatarlarının hərəkəti dayandırılır

Cəmiyyət

Baş Prokurorluqdan Qubadakı hamilə qadının ölümü ilə bağlı AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sabah Bakıda 35 dərəcə isti gözlənilir

Cəmiyyət

İlin ilk altı ayında Bakıda 2338 cinayət iş məhkəməyə göndərilib

Yevlaxda 92 yaşlı qadın evində ölü tapıldı

Bakıda bu ilin birinci yarısında 6909 cinayət törədilib

Kəlbəcərdə çayda batan azyaşlının meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

6 marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilir - SİYAHI

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

İlin sonuna qədər İlin sonunadək Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndinə qayıdacaq ailələrin sayı açıqlanıb

Taleh Yüzbəyovun reklamı qalmaqal yaratdı – aktyordan tənqidlərə cavab: “Siz ali cins deyilsiniz” - VİDEO

Son xəbərlər

İlin ilk altı ayında Bakıda 2338 cinayət iş məhkəməyə göndərilib

16 / 07 / 2026, 17:54

Yevlaxda 92 yaşlı qadın evində ölü tapıldı

16 / 07 / 2026, 17:52

Bakıda bu ilin birinci yarısında 6909 cinayət törədilib

16 / 07 / 2026, 17:43

Kəlbəcərdə çayda batan azyaşlının meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

16 / 07 / 2026, 17:31

Dünyada 5G abunəçilərinin sayı 3 milyardı keçdi

16 / 07 / 2026, 17:27

Azərbaycanda nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə verilən dərmanların sayı artırılıb

16 / 07 / 2026, 17:05

İlin ilk altı ayında xaricdə alınan 9 elmi dərəcə Azərbaycanda tanınmayıb

16 / 07 / 2026, 16:49

Azərbaycan və Türkiyə aqrar sahədə yeni əməkdaşlığa başlayır

16 / 07 / 2026, 16:22

Ağdaşın bir sıra kəndlərində yeni su şəbəkələrinin qurulması planlaşdırılır

16 / 07 / 2026, 16:08

Quba sakinini cərəyan vuraraq öldürdü

16 / 07 / 2026, 15:53

Azərbaycanda parklanma yerləri ilə bağlı YENİ QƏRAR

16 / 07 / 2026, 15:38

Şabranda 52 yaşlı kişi elektrik cərəyanının qurbanı oldu

16 / 07 / 2026, 15:28

ADY-dən açıqlama: Bakı–Balakən qatarlarının hərəkəti dayandırılır

16 / 07 / 2026, 15:10

Haluk Levent də daxil olmaqla 14 nəfər həbs olundu

16 / 07 / 2026, 15:04

Baş Prokurorluqdan Qubadakı hamilə qadının ölümü ilə bağlı AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

16 / 07 / 2026, 14:44

AQTA xəbərdarlıq etdi: Bu səhvlər qida zəhərlənməsinə səbəb ola bilər - VİDEO

16 / 07 / 2026, 14:31

"Sumqayıt" ilk yoxlama oyununda "Qəbələ" ilə qarşılaşacaq

16 / 07 / 2026, 14:19

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

16 / 07 / 2026, 14:14

Sabiq başçının bacısı oğluna vəzifə verildi

16 / 07 / 2026, 14:04

Netanyahu ABŞ-yə səfərini iyulun sonuna təxirə salıb

16 / 07 / 2026, 13:50
Bütün xəbərlər