Rəsmi məzənnələr açıqlandı: Avro yüksəldi, rubl ucuzlaşdı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,4 % artaraq 1,9466 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,7 % azalaraq 2,1306 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9466
|
100 Rusiya rublu
|
2,1306
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1815
|
1 Belarus rublu
|
0,5854
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1180
|
1 Çexiya kronu
|
0,0805
|
1 Çin yuanı
|
0,2514
|
1 Danimarka kronu
|
0,2604
|
1 Gürcü larisi
|
0,6472
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2684
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1759
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0842
|
1 İsrail şekeli
|
0,5522
|
1 Kanada dolları
|
1,2095
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4727
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3576
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5354
|
1 Moldova leyi
|
0,0964
|
1 Norveç kronu
|
0,1769
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6117
|
1 Polşa zlotası
|
0,4503
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3716
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0166
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3175
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3048
|
Türk lirəsi
|
0,0359
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0397
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9869
|
Qızıl
|
6875,9135
|
Gümüş
|
97,1907
|
Platin
|
2709,8765
|
Palladium
|
2132,9050