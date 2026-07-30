 Rəsmi məzənnələr açıqlandı: Avro yüksəldi, rubl ucuzlaşdı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Rəsmi məzənnələr açıqlandı: Avro yüksəldi, rubl ucuzlaşdı

First News Media09:52 - Bu gün
Rəsmi məzənnələr açıqlandı: Avro yüksəldi, rubl ucuzlaşdı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,4 % artaraq 1,9466 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,7 % azalaraq 2,1306 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9466

100 Rusiya rublu

2,1306

1 Avstraliya dolları

1,1815

1 Belarus rublu

0,5854

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1180

1 Çexiya kronu

0,0805

1 Çin yuanı

0,2514

1 Danimarka kronu

0,2604

1 Gürcü larisi

0,6472

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2684

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1759

1 İsveçrə frankı

2,0842

1 İsrail şekeli

0,5522

1 Kanada dolları

1,2095

1 Küveyt dinarı

5,4727

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3576

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5354

1 Moldova leyi

0,0964

1 Norveç kronu

0,1769

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6117

1 Polşa zlotası

0,4503

1 Rumıniya leyi

0,3716

1 Serbiya dinarı

0,0166

1 Sinqapur dolları

1,3175

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3048

Türk lirəsi

0,0359

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0397

Yeni Zelandiya dolları

0,9869

Qızıl

6875,9135

Gümüş

97,1907

Platin

2709,8765

Palladium

2132,9050

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