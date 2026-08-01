 Azərbaycan bu gündən Bosniya və Herseqovina və Sinqapur vətəndaşlarına vizasız rejim tətbiq edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan bu gündən Bosniya və Herseqovina və Sinqapur vətəndaşlarına vizasız rejim tətbiq edir

First News Media10:45 - Bu gün
Azərbaycan bu gündən Bosniya və Herseqovina və Sinqapur vətəndaşlarına vizasız rejim tətbiq edir

Vətəndaşların səyahət imkanlarının asanlaşdırılması, ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və turizmin inkişafının təşviqi məqsədilə Bosniya və Herseqovina və Sinqapur Respublikasının ümumvətəndaş pasportuna malik vətəndaşlarının 2026-cı ilin 1 avqust tarixindən 2027-ci ilin 1 avqust tarixinədək Azərbaycan Respublikasının ərazisinə turizm məqsədilə daxil olması üçün viza tələbi ləğv edilib.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yeni qaydalara əsasən, qeyd olunan ölkələrin vətəndaşları göstərilən müddət ərzində Azərbaycan Respublikasına üç dəfə vizasız gələ və hər gəliş zamanı ölkədə 30 günədək qala bilərlər:

“Ölkəyə turizmdən fərqli məqsədlərlə gəlmək və ya burada uzunmüddətli qalmaq niyyətində olan sadalanan ölkə vətəndaşları isə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qaydada müvafiq viza əldə etdikdən sonra Azərbaycana gələ bilərlər”.

Xatırladaq ki, Azərbaycan ərazisində 15 gündən artıq müvəqqəti olan əcnəbilərin Miqrasiya Məcəlləsinin tələblərinə müvafiq qaydada olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması zəruridir. Bununla yanaşı, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan əsaslar mövcud olduğu təqdirdə əcnəbilər ölkə ərazisində müvəqqəti olma müddətləri bitənədək bu müddətin uzadılması və ya müvəqqəti yaşama icazəsinin verilməsi üçün “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən “miqrasiya xidmətləri” işçi pəncərəsi vasitəsilə fiziki qaydada və ya Xidmətin rəsmi internet səhifəsinin “Elektron xidmətlər” bölməsinə keçid etməklə elektron qaydada Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməlidir.

Paylaş:
82

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Mövqe

Azərbaycan və Qırğızıstanın yeni müttəfiqlik modeli: Ortaq maraqlar və strateji hədəflər - ŞƏRH

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı paylaşım edib

İdman

İnfantino dünya çempionatında payların satışı layihəsini geri götürdü: 4 gün — elandan geri addımadək

Cəmiyyət

Sumqayıtda yanğın olub - VİDEO

İşlədiyi mağazadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bilgəhdə dənizdə bir nəfər batıb

Nəriman Həsənzadə sabah dəfn olunacaq - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Qızıl bahalaşdı

“İdrak” liseyində müəllimini güllələməkdə ittiham olunan yeniyetmənin atası barədə qərar verildi

“Cəbiş müəllim”in qızından “Rabitəbank”ın reklamına ETİRAZ – “Bizdən razılıq alınmayıb”

Vado Karovin ittihamlara cavab verdi: “Bütün dediklərim sənədlərlə təsdiqlənir”

Son xəbərlər

“SpaceX” raketinin Aya çırpılmasına saatlar qaldı – yeni krater yaranacaq

Bu gün, 14:52

Sumqayıtda yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 14:42

İlham Əliyev Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Bu gün, 14:31

Azərbaycan və Qırğızıstanın yeni müttəfiqlik modeli: Ortaq maraqlar və strateji hədəflər - ŞƏRH

Bu gün, 14:09

Mehriban Əliyeva Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 14:00

İşlədiyi mağazadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:41

Bilgəhdə dənizdə bir nəfər batıb

Bu gün, 13:24

İnfantino dünya çempionatında payların satışı layihəsini geri götürdü: 4 gün — elandan geri addımadək

Bu gün, 13:11

Nəriman Həsənzadə sabah dəfn olunacaq - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:11

Bazar gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:35

İlham Əliyev İsveçrə Prezidentini milli bayramları münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 12:26

MİQ üzrə nəticələr açıqlanıb

Bu gün, 11:50

Kamaləddin Qafarov: Azərbaycan dili milli dövlətçiliyimizin rəmzlərindən biridir

Bu gün, 11:45

Azərbaycan bu gündən Bosniya və Herseqovina və Sinqapur vətəndaşlarına vizasız rejim tətbiq edir

Bu gün, 10:45

DİN: ölkə ərazisində 56 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 10:15

BDYPİ həftəsonu ilə əlaqədar sürücülərə və piyadalara müraciət edib

Bu gün, 09:50

Azərbaycan və Türkiyə arasında enerji layihələri müzakirə olunub

Bu gün, 09:45

Azərbaycan XİN: Yaponiya hökumətinə və xalqına başsağlığımızı çatdırırıq

Bu gün, 09:26

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə vəfat edib

Bu gün, 09:10

Rusiyanın Kiyevə kütləvi raket zərbələri nəticəsində 9 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb

Bu gün, 09:07
Bütün xəbərlər