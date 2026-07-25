 I və IV qrupların imtahan nəticələri bu tarixdə açıqlanacaq - RƏSMİ | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

I və IV qrupların imtahan nəticələri bu tarixdə açıqlanacaq - RƏSMİ

First News Media12:33 - Bu gün
I və IV qrupların imtahan nəticələri bu tarixdə açıqlanacaq - RƏSMİ

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul üzrə I və IV ixtisas qrupları üzrə keçirilən ikinci cəhd imtahanının nəticələrinin elan olunacağı vaxt məlum olub.

1news.az xəbər verir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) Modern.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, nəticələrin növbəti həftənin əvvəllərində elan olunması nəzərdə tutulur.

Xatırladaq ki, I və IV ixtisas qrupları üzrə ikinci cəhd qəbul imtahanı 12 iyul 2026-cı il tarixində keçirilib.

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