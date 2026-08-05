Yeni Galaxy Z Fold8 nədir və bu il nə dəyişib? - FOTO
2026-cı il Galaxy Z seriyası üçün struktur dəyişikliyi ilə yadda qaldı. Samsung ilk dəfə Fold xəttini iki ayrı modelə böldü:
- Galaxy Z Fold8 - yeni, geniş formatlı model. Bağlı vəziyyətdə adi telefon kimi işlənir, açıldıqda 4:3 nisbətli geniş ekrana çevrilir. Kontent istehlakı və gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulub.
- Galaxy Z Fold8 Ultra - Galaxy Z Fold7-nin birbaşa varisi. 8 düymlük daxili ekran, 4,1 mm qalınlıq, 200 MP əsas kamera.
Yəni "Fold7-nin yeni versiyası" axtaran istifadəçi üçün doğru cavab Fold8 Ultra-dır. Sadəcə Fold8 isə seriyaya yeni əlavə olunmuş, daha kompakt və daha yüngül formatdır.
Galaxy Z Fold8 texniki xüsusiyyətləri
|
Parametr
|
Galaxy Z Fold8
|
Xarici ekran
|
5,5 düym, 10:16 nisbət
|
Daxili ekran
|
7,6 düym, 4:3 nisbət
|
Çəki
|
201 qram (seriyanın ən yüngül Fold modeli)
|
Prosessor
|
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
|
Yaddaş
|
256 GB / 512 GB / 1 TB
|
Operativ yaddaş
|
12 GB və ya 16 GB
|
Batareya
|
4800 mAh, 26 saatadək video oxutma
|
Əsas kamera
|
İkili 50 MP (Wide + Ultra Wide)
|
Ön kamera
|
50 MP Wide və Ultra Wide
|
Əməliyyat sistemi
|
One UI 9, Android 17
|
Bağlantı
|
5G, Wi-Fi 7, NFC, UWB, peyk rabitəsi, DisplayPort
|
Korpus
|
Flex Titanium
Galaxy Z Fold8 və Galaxy Z Fold8 Ultra arasında fərq nədir?
|
Galaxy Z Fold8
|
Galaxy Z Fold8 Ultra
|
Daxili ekran
|
7,6 düym
|
8,0 düym
|
Qalınlıq
|
Kompakt, geniş format
|
4,1 mm
|
Batareya
|
4800 mAh
|
5000 mAh
|
Əsas kamera
|
50 MP + 50 MP
|
200 MP + 50 MP Ultra Wide
|
Kim üçün
|
Kontent, sosial şəbəkə, gündəlik istifadə
|
Multitasking, peşəkar foto, iş axını
Qısa qayda: video, sosial şəbəkə və oxu üstünlük təşkil edirsə - Fold8. İş, sənəd, çoxpəncərəli rejim və kamera prioritetdirsə - Fold8 Ultra.
Galaxy AI və One UI 9: hansı funksiyalar yenidir?
Galaxy Z Fold8 Android 17 əsaslı One UI 9 ilə təchiz olunub və Samsung-un süni intellekt paketini genişləndirir:
- Gemini Intelligence - AI agenti istifadəçi adından tapşırıqları yerinə yetirə bilir (məsələn, sifariş vermək və ya bilet almaq).
- Gemini Notebook - layihələrin idarə olunması və geniş ekranda paralel iş üçün.
- Now Brief və Now Nudge - daha proaktiv təkliflər, təhlükəsizlik və məxfilik məlumatları.
- AI Assistant Activity - arxa planda işləyən bütün AI avtomatlaşdırmalarının vahid idarə paneli.
- Privacy Alerts - potensial məxfilik riskləri barədə xəbərdarlıq.
Cihazı alanlar həmçinin 6 aylıq pulsuz Google AI Pro abunəliyi (5 TB bulud yaddaşı daxil olmaqla) əldə edirlər.
Azərbaycanda qiymət və satış şərtləri
Galaxy Z Fold8 Azərbaycanda 3 avqust tarixindən etibarən rəsmi satış şəbəkəsində təqdim olunur.
- Ön sifariş:
- Galaxy Z Fold8 Ultra və ya Galaxy Z Fold8 alanlara Galaxy Buds4 Pro və 6 aylıq ödənişsiz Galaxy AI Pro abunəliyi hədiyyə ediləcək.
- Galaxy Z Flip8 alanlara isə Galaxy Buds4 və 6 aylıq ödənişsiz Galaxy AI Pro abunəliyi hədiyyə ediləcək.
- Rəsmi satış nöqtələri: Kontakt, Baku Electronics, Irshad, Soliton mağazalar şəbəkəsi
Kimə tövsiyə olunur?
- Gündəlik kontent istifadəçisi - 10:16 nisbətli xarici ekran sosial şəbəkə lentini adi telefon kimi rahat sürüşdürməyə imkan verir.
- Səyahət edənlər - 201 qram çəki qatlanan telefonlar arasında ən yüngül göstəricidir.
- Digər smartfonlardan keçid düşünənlər - 4:3 daxili ekran adi kandidat smartfonların təklif etmədiyi format verir.
- Fold7 sahibləri - birbaşa yüksəltmə üçün Fold8 Ultra daha məntiqlidir; Fold8 fərqli bir istifadə ssenarisidir.
Tez-tez verilən suallar
Galaxy Z Fold8 Fold7-dən daha yaxşıdır? Fold8 fərqli formatdır - daha yüngül və kontent yönümlüdür. Fold7-nin birbaşa varisi Galaxy Z Fold8 Ultra-dır.
Galaxy Z Fold8-in batareyası nə qədər davam edir? 4800 mAh batareya 26 saatadək fasiləsiz video oxutma təmin edir.
Galaxy Z Fold8 hansı prosessorla işləyir? Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy - Samsung üçün xüsusi optimallaşdırılmış versiya.
Galaxy Z Fold8-i Azərbaycanda haradan almaq olar? Rəsmi satış nöqtələri: Kontakt, Baku Electronics, Irshad, Soliton mağazalar şəbəkəsi