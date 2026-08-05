 Yeni Galaxy Z Fold8 nədir və bu il nə dəyişib? - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Yeni Galaxy Z Fold8 nədir və bu il nə dəyişib? - FOTO

First News Media10:38 - Bu gün
Yeni Galaxy Z Fold8 nədir və bu il nə dəyişib? - FOTO

2026-cı il Galaxy Z seriyası üçün struktur dəyişikliyi ilə yadda qaldı. Samsung ilk dəfə Fold xəttini iki ayrı modelə böldü:

  • Galaxy Z Fold8 - yeni, geniş formatlı model. Bağlı vəziyyətdə adi telefon kimi işlənir, açıldıqda 4:3 nisbətli geniş ekrana çevrilir. Kontent istehlakı və gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulub.
  • Galaxy Z Fold8 Ultra - Galaxy Z Fold7-nin birbaşa varisi. 8 düymlük daxili ekran, 4,1 mm qalınlıq, 200 MP əsas kamera.

Yəni "Fold7-nin yeni versiyası" axtaran istifadəçi üçün doğru cavab Fold8 Ultra-dır. Sadəcə Fold8 isə seriyaya yeni əlavə olunmuş, daha kompakt və daha yüngül formatdır.

Galaxy Z Fold8 texniki xüsusiyyətləri

Parametr

Galaxy Z Fold8

Xarici ekran

5,5 düym, 10:16 nisbət

Daxili ekran

7,6 düym, 4:3 nisbət

Çəki

201 qram (seriyanın ən yüngül Fold modeli)

Prosessor

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Yaddaş

256 GB / 512 GB / 1 TB

Operativ yaddaş

12 GB və ya 16 GB

Batareya

4800 mAh, 26 saatadək video oxutma

Əsas kamera

İkili 50 MP (Wide + Ultra Wide)

Ön kamera

50 MP Wide və Ultra Wide

Əməliyyat sistemi

One UI 9, Android 17

Bağlantı

5G, Wi-Fi 7, NFC, UWB, peyk rabitəsi, DisplayPort

Korpus

Flex Titanium

 

Galaxy Z Fold8 və Galaxy Z Fold8 Ultra arasında fərq nədir?

 

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 Ultra

Daxili ekran

7,6 düym

8,0 düym

Qalınlıq

Kompakt, geniş format

4,1 mm

Batareya

4800 mAh

5000 mAh

Əsas kamera

50 MP + 50 MP

200 MP + 50 MP Ultra Wide

Kim üçün

Kontent, sosial şəbəkə, gündəlik istifadə

Multitasking, peşəkar foto, iş axını

Qısa qayda: video, sosial şəbəkə və oxu üstünlük təşkil edirsə - Fold8. İş, sənəd, çoxpəncərəli rejim və kamera prioritetdirsə - Fold8 Ultra.

Galaxy AI və One UI 9: hansı funksiyalar yenidir?

Galaxy Z Fold8 Android 17 əsaslı One UI 9 ilə təchiz olunub və Samsung-un süni intellekt paketini genişləndirir:

  • Gemini Intelligence - AI agenti istifadəçi adından tapşırıqları yerinə yetirə bilir (məsələn, sifariş vermək və ya bilet almaq).
  • Gemini Notebook - layihələrin idarə olunması və geniş ekranda paralel iş üçün.
  • Now Brief və Now Nudge - daha proaktiv təkliflər, təhlükəsizlik və məxfilik məlumatları.
  • AI Assistant Activity - arxa planda işləyən bütün AI avtomatlaşdırmalarının vahid idarə paneli.
  • Privacy Alerts - potensial məxfilik riskləri barədə xəbərdarlıq.

Cihazı alanlar həmçinin 6 aylıq pulsuz Google AI Pro abunəliyi (5 TB bulud yaddaşı daxil olmaqla) əldə edirlər.

 

Azərbaycanda qiymət və satış şərtləri

Galaxy Z Fold8 Azərbaycanda 3 avqust tarixindən etibarən rəsmi satış şəbəkəsində təqdim olunur.

  • Ön sifariş:
    • Galaxy Z Fold8 Ultra və ya Galaxy Z Fold8 alanlara Galaxy Buds4 Pro və 6 aylıq ödənişsiz Galaxy AI Pro abunəliyi hədiyyə ediləcək.
    • Galaxy Z Flip8 alanlara isə Galaxy Buds4 və 6 aylıq ödənişsiz Galaxy AI Pro abunəliyi hədiyyə ediləcək.
  • Rəsmi satış nöqtələri: Kontakt, Baku Electronics, Irshad, Soliton mağazalar şəbəkəsi

 

Kimə tövsiyə olunur?

  • Gündəlik kontent istifadəçisi - 10:16 nisbətli xarici ekran sosial şəbəkə lentini adi telefon kimi rahat sürüşdürməyə imkan verir.
  • Səyahət edənlər - 201 qram çəki qatlanan telefonlar arasında ən yüngül göstəricidir.
  • Digər smartfonlardan keçid düşünənlər - 4:3 daxili ekran adi kandidat smartfonların təklif etmədiyi format verir.
  • Fold7 sahibləri - birbaşa yüksəltmə üçün Fold8 Ultra daha məntiqlidir; Fold8 fərqli bir istifadə ssenarisidir.

Tez-tez verilən suallar

Galaxy Z Fold8 Fold7-dən daha yaxşıdır? Fold8 fərqli formatdır - daha yüngül və kontent yönümlüdür. Fold7-nin birbaşa varisi Galaxy Z Fold8 Ultra-dır.

Galaxy Z Fold8-in batareyası nə qədər davam edir? 4800 mAh batareya 26 saatadək fasiləsiz video oxutma təmin edir.

Galaxy Z Fold8 hansı prosessorla işləyir? Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy - Samsung üçün xüsusi optimallaşdırılmış versiya.

Galaxy Z Fold8-i Azərbaycanda haradan almaq olar? Rəsmi satış nöqtələri: Kontakt, Baku Electronics, Irshad, Soliton mağazalar şəbəkəsi

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