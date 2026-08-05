 Sürücülərin nəzərinə: Paytaxtın 5 yolunda tıxac yaranıb | 1news.az | Xəbərlər
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Sürücülərin nəzərinə: Paytaxtın 5 yolunda tıxac yaranıb

First News Media08:52 - Bu gün
Sürücülərin nəzərinə: Paytaxtın 5 yolunda tıxac yaranıb

Paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

4. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

5. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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