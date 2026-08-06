Ceyhun Bayramov Ukraynada rəsmi səfərdədir
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqanın iştirakı ilə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin parkında yerləşən Ukraynanın Həlak olmuş Müdafiəçilərinin Xatirə Memorialını ziyarət edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, XİN başçısı abidə önünə əklil qoyaraq onların xatirəsini ehtiramla yad edib.
During his official visit to Ukraine, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun together with @Andrii_Sybiha, the Minister of Foreign Affairs of Ukraine🇺🇦, laid a wreath and paid tribute at the Memorial to the Fallen Defenders of Ukraine… pic.twitter.com/OP7fNwtESJ — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 6, 2026