 Gəncədə davanı ayırmaq istəyərkən öldürülən iki uşaq atasının FOTOSU | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Gəncədə davanı ayırmaq istəyərkən öldürülən iki uşaq atasının FOTOSU

First News Media11:25 - Bu gün
Gəncədə davanı ayırmaq istəyərkən öldürülən iki uşaq atasının FOTOSU

Gəncənin Poçt qəsəbəsində yerləşən restoranlardan birində baş verən kütləvi davanın bəzi təfərrüatları məlum olub.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, 1983-cü il təvəllüdlü Azər Yusifov dalaşan gəncləri ayırmağa çalışarkən bıçaq xəsarəti alıb və hadisə yerində vəfat edib

A.Yusifov ailəli olub, iki uşaq atası idi.

Qeyd edək ki, bir neçə nəfər arasında yaranan mübahisə daha sonra kütləvi davaya çevrilib. İnsident zamanı A.Yusifov vəfat edib, 1998-ci il təvəllüdlü Azmat Peçerskiy, 1998-ci il təvəllüdlü Tural İlyasov və 1995-ci il təvəllüdlü Rahib Bayramlı isə yaralanıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2006-cı il təvəllüdlü Mirad Məmmədzadə saxlanılıb.

 

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