Ölkəmizin Pakistandakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub
Xəzər Nadir oğlu Fərhadov Azərbaycanın Pakistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb.
1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Dövlət başçısının digər Sərəncamı ilə İrfan Şakir oğlu Davudov həmin vəzifəyə təyinat alıb.
Qeyd edək ki, X.Fərhadov 2021-ci il iyulun 16-da vəzifəyə təyinat almışdı. O, Prezidentin bugünkü sərəncamı ilə Azərbaycanın Malayziyada səfiri təyin edilib.
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