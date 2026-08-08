 Rəsmi Bakı: Gürcüstan münaqişəsinin ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında sülh yolu ilə həllinə dəstəyimizi təsdiqləyirik | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Rəsmi Bakı: Gürcüstan münaqişəsinin ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında sülh yolu ilə həllinə dəstəyimizi təsdiqləyirik

09:20 - Bu gün
Rəsmi Bakı: Gürcüstan münaqişəsinin ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında sülh yolu ilə həllinə dəstəyimizi təsdiqləyirik

Biz Gürcüstandakı münaqişənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə əsaslanan sülh yolu ilə həllinə tam dəstəyimizi bir daha təsdiqləyirik.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda qeyd olunub.

Vurğulanıb ki, Azərbaycan Gürcüstanla strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə və mehriban qonşuluq əlaqələrinə böyük önəm verir:

"Ölkəmiz iki dövlət arasında uzun illər ərzində formalaşmış əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirəcək".

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