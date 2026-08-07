 Rəşad Məciddən Fazil Mustafa ilə Taleh Şahsuvarlıya çağırış: “Barışın getsin!” | 1news.az | Xəbərlər
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Rəşad Məciddən Fazil Mustafa ilə Taleh Şahsuvarlıya çağırış: “Barışın getsin!”

First News Media15:53 - 07 / 08 / 2026
Rəşad Məciddən Fazil Mustafa ilə Taleh Şahsuvarlıya çağırış: “Barışın getsin!”

Səfəvilər dövləti və Şah İsmayıl Xətainin tarixi irsi ilə bağlı müzakirələr son günlər ictimai gündəmin əsas mövzularından birinə çevrilib.

Fərqli baxışların səsləndirildiyi bu müzakirələr xüsusilə Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa ilə jurnalist Taleh Şahsuvarlı arasında qarşılıqlı açıqlamalar fonunda daha da intensivləşib. 

Polemika təkcə Fazil Mustafa ilə Taleh Şahsuvarlı arasında məhdudlaşmayıb. Jurnalist Ləman Ələşrəfqızı da deputatın ünvanına səsləndirdiyi fikirlərə sosial şəbəkədə ətraflı cavab verərək məsələyə öz mövqeyini açıqlayıb.

Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid isə tərəflər arasında yaranmış gərginliyin barışıqla həll olunmasına çağırış edib.

1news.az xəbər verir ki, Rəşad Məcid tərəflərə müraciətindən bildirib:

“Jurnalist Taleh Şahsuvarlının Laf TV-nin efirində millət vəkili Fazil Mustafanı debata çağırması ilə bağlı emosional, bir qədər əsəbi tonda yazdığı Feysbuk statusuna şərhimdə Talehin sanki debata yox, davaya hazırlaşdığını bildirmişdim.

Yaxşı olardı, hörmətli Ləman xanım da belə vəziyyətdə Fazil Mustafasız verilişi təxirə salaydı. Səfəvilər mövzusunda soyuqqanlı, təmkinli polemika ictimaiyyət üçün daha faydalı ola bilərdi.

Fazil bəyin düşüncələri ilə tanışam və onların bir çoxu ilə razılaşıram. Mirzə Fətəli və Həsən bəy Zərdabi barədə fikirlərini də doğru sayıram. Amma Səfəvilər elə mövzudur ki, bu məsələdə ümumi konsensusun yaranacağına skeptik yanaşıram. Düşünürəm ki, belə müzakirələr obyektiv aydınlıqdan və tarixi maariflənmədən daha çox, fərqli baxışlara malik insanların gərəksiz qarşıdurmasına səbəb olacaq.

Fazil bəyə də jurnalistlərlə polemika zamanı ona xas olmayan kobud leksikondan uzaq durmağı, səbirli olmağı arzulayıram.

Fikrimcə, lazımsız gərginlikdir. Onsuz da hər kəs sonda öz mövqeyində qalacaq.

Qısa fikrim isə budur: Barışın getsin!”

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