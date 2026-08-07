Komitə: İlin əvvəlindən erkən evliliklə bağlı 14 müraciət olub, 11-nin qarşısı alınıb
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə bu ilin ilk 7 ayı ərzində erkən evliliklə əlaqədar 14 müraciət daxil olub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq komitədən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, aidiyyəti qurumlarla aparılan koordinasiyalı fəaliyyət nəticəsində 11 erkən evliliyin qarşısı alınıb.
Komitə xatırladıb ki, 2025-ci ildə isə ümumilikdə Dövlət Komitəsi və qurumun tabeliyində olan Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzləri tərəfindən 60 erkən evlilik halı ilə bağlı araşdırmalar aparılıb.
Aidiyyəti qurumlarla birgə 41 erkən evlilik halının qarşısı alınıb, 12 fakt təsdiqini tapmayıb.
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