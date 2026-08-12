Galaxy Z Fold8-də süni intellekt yeni mərhələyə keçir: Galaxy AI-ın ən ağıllı nəsli artıq Azərbaycandadır
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 və Galaxy Z Flip8 yeni nəsil Galaxy AI texnologiyası ilə mobil süni intellekt təcrübəsini tamamilə yeni səviyyəyə qaldırır.
Yeni smartfonlar artıq yalnız istifadəçinin verdiyi sorğulara cavab vermir, gündəlik vərdişləri, istifadə kontekstini və ehtiyaclarını anlayaraq növbəti addımları proaktiv şəkildə təklif edir.
Galaxy AI istifadəçinin işini sürətləndirir, məhsuldarlığı artırır və gündəlik tapşırıqları avtomatlaşdırır. Böyük qatlanan ekran, güclü kamera sistemi, inkişaf etmiş təhlükəsizlik həlləri və fərdiləşdirilmiş AI funksiyaları sayəsində Yeni Galaxy Z Seriyası mobil süni intellekt dövrünün ən qabaqcıl smartfonlarından biri hesab olunur.
Yeni modellər 3 avqust 2026-cı il tarixindən etibarən Azərbaycanda rəsmi satışdadır.
İndi isə gəlin bir neçə funksiyaya daha dərindən diqqət yetirək.
Now Brief nədir və gün ərzində necə kömək edir?
Now Brief — istifadəçinin gündəlik rejiminə, maraqlarına və ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış şəxsi icmaldır. Yeni nəsildə ssenarilərin sayı genişlədilib, icmal kartlarını fərdiləşdirmək mümkün olub. Bundan əlavə, Now Brief indi təhlükəsizlik və məxfiliklə bağlı məlumatları da göstərir — yəni istifadəçi potensial riskləri və atılası qoruyucu addımları vaxtında görür.
Now Nudge söhbətdəki planı necə "oxuyur"?
Now Nudge ekrandakı kontekstin mənasını anlayan funksiyadır. Yazışmada plan formalaşmağa başlayanda süni intellekt uyğun növbəti addımı təklif edir: təqvimə baxmaq, məkan tapmaq və ya ünvanı yadda saxlamaq. Qatlanan cihazlarda bu üstünlük daha aydın hiss olunur — təklifə toxunduqdan sonra istifadəçi böyük ekranda söhbəti və açılan tətbiqi yan-yana (Split view) davam etdirə bilir.
Gemini Intelligence və Gemini Notebook nə edir?
Gemini Intelligence sorğudan nəticəyə keçidi qısaldır. İstifadəçi sadəcə istədiyini təsvir edir, hətta ekran görüntüsü və ya şəkil kontekstini əlavə edə bilir. Tətbiq avtomatlaşdırması artıq 40-dan çox tətbiq və xidməti əhatə edir — bilet axtarışından tutmuş yaxınlıqdakı restoranı tapıb rezervasiya etməyə qədər.
Gemini Notebook isə qeydləri, şəkilləri, səs yazılarını, faylları və sənədləri vahid iş sahəsində birləşdirir. Split view rejimində sürüklə-burax dəstəyi sayəsində materialları bir hərəkətlə əlavə etmək, sonra onları audio icmala, infoqrafikaya, hesabata, görüş xülasəsinə və ya vizual xülasəyə çevirmək mümkündür. Məhz burada 8 düymlük Fold8 Ultra ekranı ənənəvi smartfondan fərqlənir.
Kamerada süni intellekt: My FanCam və Photo Assist
· My FanCam — seçilmiş obyekti avtomatik izləyir və kadrı istənilən nisbətə uyğunlaşdırır. Konsert, toy və ya idman videosunu əl ilə montaj etmədən sosial şəbəkəyə hazır formata salır.
· Photo Assist — istifadəçi redaktəni öz sözləri ilə təsvir edir, Galaxy AI isə onu tətbiq edir.
· Dual Recording — hər iki kameranı eyni anda yazır; ön tərəfi örtük ekranından izləmək olur.
· Galaxy Z Fold8 Ultra-da 200 MP rejimində HDR dəstəyi, təkmilləşdirilmiş Nightography, yeni APV kodeki ilə 8K video və Cine LUT rəng idarəetməsi var.
Şəxsi məlumatlar harada saxlanılır?
Süni intellekt daha şəxsi hala gəldikcə etibar məsələsi önə çıxır. Samsung burada bir neçə səviyyəli qorunma tətbiq edir:
· Personal Data Engine (PDE) — kontekstə həssas fərdiləşdirməni cihazın öz daxilində icra edir.
· Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) — hər tətbiq üçün ayrıca şifrələnmiş saxlama mühiti yaradır.
· Knox Vault — həssas məlumatlar üçün fiziki, müdaxiləyə davamlı təhlükəsizlik qatı.
· AI Assistant Activity — One UI 9-un yeni paneli; süni intellektin istifadəçi adından icra etdiyi bütün əməliyyatları tək ekranda göstərir.
· Privacy Alerts — arxa fon icazələrinə lüzumsuz müraciət kimi potensial riskləri qabaqcadan bildirir.
Sadə dillə: istifadəçi süni intellektin nə etdiyini görə, dayandıra və ya söndürə bilir.
Niyə məhz qatlanan ekran süni intellekt üçün əlverişlidir?
Çünki agentik AI-ın nəticəsi çox vaxt ikinci bir ekran tələb edir. Sorğu bir tərəfdə, cavab digər tərəfdə — istifadəçi kontekstdən çıxmır. Adi smartfonda bu, tətbiqlər arasında dayanmadan keçid deməkdir; 7,6 və ya 8 düymlük ekranda isə hər ikisi eyni anda görünür. Samsung-un DX bölməsinin rəhbəri TM Roh Unpacked çıxışında bu fikri belə ifadə edib: süni intellekt agentikləşdikcə mobil cihaz istifadəçini anlayan və ona uyğunlaşan təcrübələrə ən şəxsi giriş nöqtəsinə çevrilir.
Tez-tez verilən suallar
Galaxy Z Fold8 və Galaxy Z Fold8 Ultra arasındakı əsas fərq nədir?
Galaxy Z Fold8 gündəlik istifadə və kontent istehlakı üçün optimallaşdırılıb. Galaxy Z Fold8 Ultra isə daha böyük 8 düymlük ekranı, 200 MP kamera sistemi, 5 000 mAh batareyası və daha geniş iş sahəsi ilə maksimum məhsuldarlıq təqdim edir.
Galaxy AI internet olmadan işləyirmi?
Galaxy AI funksiyalarının bir hissəsi Personal Data Engine vasitəsilə cihazın daxilində işləyir. Bəzi imkanlardan istifadə etmək üçün isə internet bağlantısı tələb olunur.
Bütün AI funksiyaları Azərbaycanda əlçatandırmı?
Galaxy AI funksiyalarının əlçatanlığı ölkə, dil və modeldən asılı olaraq dəyişə bilər. Məsələn, 2026-cı ilin iyul ayına olan məlumata görə, Now Nudge 16 dili, Photo Assist isə 41 dili dəstəkləyir. Tətbiq avtomatlaşdırması isə hazırda məhdud regionlarda təqdim olunur və dəstəklənən dillərin siyahısı mərhələli şəkildə genişlənir.
Qatlanma izi görünürmü?
Yeni Flex Titanium ekran strukturu qatlanma izini əvvəlki nəsillərlə müqayisədə daha az görünən edir və ekranın davamlılığını artırır.
Cihaz suya davamlıdırmı?
Galaxy Z Fold8 və Galaxy Z Fold8 Ultra IP48 sertifikatına malikdir.
Batareya nə qədər işləyir?
Galaxy Z Fold8 4800 mAh batareya ilə fasiləsiz video izləmədə 26 saata, Galaxy Z Fold8 Ultra isə 5000 mAh batareya ilə 27 saata qədər işləmə müddəti təqdim edir. Fold8 Ultra modelində yeni ikiyollu şarj arxitekturası sayəsində 45 W sürətli enerji doldurma dəstəklənir.
Qeyd: Galaxy AI funksiyalarının əlçatanlığı ölkə, region, dil, model və tətbiqdən asılı olaraq dəyişə bilər. Batareya və enerji doldurma göstəriciləri laboratoriya şəraitində ölçülüb və real istifadə zamanı fərqli nəticələr göstərə bilər.
Daha ətraflı məlumat əldə etmək və Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 modellərinin texniki xüsusiyyətləri, kampaniyalar və satış şərtləri ilə tanış olmaq üçün Samsung-un Azərbaycandakı rəsmi samsung.com/az veb-saytına daxil ola bilərsiniz.