İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Heydər Əliyevlə bağlı video paylaşılıb
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı videoçarx paylaşılıb.
Dövlət başçısı videoda vurğulayıb: "Naxçıvan Azərbaycan xalqına dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev kimi Ulu Öndər bəxş edib".
1news.az həmin paylaşımı təqdim edir:
Naxçıvan Azərbaycan xalqına dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev kimi Ulu Öndər bəxş edib. pic.twitter.com/aJ16qO4jnW — İlham Əliyev (@azpresident) August 12, 2026
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