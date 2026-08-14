 Xətlər ayrılır: Metrodan düş, avtobusa min, üstəlik pul ödə! - SORĞU | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Xətlər ayrılır: Metrodan düş, avtobusa min, üstəlik pul ödə! - SORĞU

Oksana Orucova12:45 - Bu gün
Xətlər ayrılır: Metrodan düş, avtobusa min, üstəlik pul ödə! - SORĞU

Avqustun 15-dən etibarən təmir işləri ilə əlaqədar “28 May” və “Nizami” metrostansiyaları arasında qatarların hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq.

Sərnişinlərin mənzil başına çatdırılması üçün alternativ olaraq ekspress avtobuslardan istifadə olunacaq. Lakin avtobusların ödənişli olması, eləcə də metrodan düşərək avtobusa keçidin əlavə vaxt itkisinə səbəb olması şəhər sakinləri arasında narazılıq yaradıb.

1news.az məsələ ilə bağlı Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib. Sorğuda iştirak edənlərin bir çoxu xüsusilə əlavə ödəniş etməli olacaqlarına görə narazılıqlarını ifadə ediblər.

Həmin sorğunu təqdim edirik:

Oksana Orucova
Nadir İbrahimli

 

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