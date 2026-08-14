 DİN: Ötən gün 52 cinayətin üstü açılıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

DİN: Ötən gün 52 cinayətin üstü açılıb

First News Media10:46 - Bu gün
DİN: Ötən gün 52 cinayətin üstü açılıb

Avqustun 13-də ölkə ərazisində qeydə alınan 52, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 10 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.   

DİN-in Mətbuat Xidmətindən 1news.az-ya verilən məlumata görə, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 130, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 102 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.      

Narkotiklərlə əlaqəli 21, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 4 fakt müəyyən edilib.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 44 nəfər saxlanılıb.

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