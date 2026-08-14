 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media11:20 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,11 % artaraq 1,9615 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 2,0386 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9615

100 Rusiya rublu

2,0386

1 Avstraliya dolları

1,2006

1 Belarus rublu

0,5897

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1201

1 Çexiya kronu

0,0810

1 Çin yuanı

0,2521

1 Danimarka kronu

0,2624

1 Gürcü larisi

0,6498

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2946

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1779

1 İsveçrə frankı

2,0896

1 İsrail şekeli

0,5740

1 Kanada dolları

1,2213

1 Küveyt dinarı

5,5057

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3651

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5401

1 Moldova leyi

0,0982

1 Norveç kronu

0,1790

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6120

1 Polşa zlotası

0,4550

1 Rumıniya leyi

0,3745

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3282

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3219

Türk lirəsi

0,0355

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0668

Yeni Zelandiya dolları

0,9973

Qızıl

7353,7495

Gümüş

108,7441

Platin

2912,4485

Palladium

2219,7750

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