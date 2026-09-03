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Cəmiyyət

Keçmiş gömrük əməkdaşı rüşvət ittihamından bəraət aldı, 5000 manat təzminat ödəniləcək

First News Media12:08 - Bu gün
Keçmiş gömrük əməkdaşı rüşvət ittihamından bəraət aldı, 5000 manat təzminat ödəniləcək

Rüşvət ittihamından bəraət alan keçmiş gömrük inspektoruna təzminat ödəniləcək.

1news.az xəbər verir ki, “Qafqazinfo”nun əldə etdiyi məlumata görə, məhkəmə bəraət almış Mirağa Ağayevin təzminat tələbini qismən təmin edib.

Eks-gömrükçü cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və həbsdə saxlanılması nəticəsində itirdiyi qazanca görə 5 min manat maddi, mənəvi ziyana görə isə 10 min manat kompensasiya tələb edib.

Məhkəmə maddi ziyanla bağlı tələbi əsaslı saymayıb. Yalnız mənəvi ziyana görə iddiaçıya 5 min manat təzminat kəsilib.

M.Ağayev paralel olaraq işinə bərpa olunması tələbini də irəli sürüb.

Lakin Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) nümayəndəsi sabiq əməkdaşlarının işə qayıtmasına etiraz edib. Məhkəmə də bu yöndə qərar verib. İddaçının Bakı Baş Gömrük İdarrəsindəki işinə bərpa edilməsi tələbi rədd edilib.

Xatırladaq ki, M. Ağayev və bir neçə gömrükçü 2021-ci ildə prokurorluğun apardığı əməliyyat nəticəsində həbs olunmuşdu. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən, biri istisna olmaqla, digər gömrükçülərə şərti cəza, Mirağa Ağayevə isə bəraət verilib.

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