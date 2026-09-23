 100 000 AZN-dək kredit 5%-dək endirimlə - EXPRESSBANK | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

100 000 AZN-dək kredit 5%-dək endirimlə - EXPRESSBANK

First News Media11:20 - Bu gün
100 000 AZN-dək kredit 5%-dək endirimlə - EXPRESSBANK

Expressbank payız mövsümü ilə əlaqədar olaraq xüsusi kredit kampaniyası təqdim edir.

Belə ki, digər banklarda olan kredit öhdəliklərini Expressbankda birləşdirmək istəyən müştərilər üçün 100 000 manatadək kredit məbləğinə illik 5%-dək endirim tətbiq olunur.

Kredit məbləği yenilənən planlar, toy hazırlıqları, ev təmiri və digər böyük xərcləriniz üçün 3 aydan 59 ayadək müddətdə rəsmiləşdirilə bilər. Bundan əlavə, müştərilərə kreditin əsas məbləği üzrə ödənişlərdə 2 ay güzəşt imkanı təqdim olunur.

Təklifin şərtləri və müraciət qaydaları barədə ətraflı məlumat: https://exb.az/payizteklifi

Expressbank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, 18 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın “İnstagram”, “Facebook”, “LinkedIN” və “Telegram” sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.

“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.

Paylaş:
127

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İsveçin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

Siyasət

Azərbaycan və Mərkəzi Afrika Respublikası arasında diplomatik əlaqələr qurulub

Siyasət

Əfv Sərəncamının icrasına başlanılıb - FOTO

Cəmiyyət

“Ən yaxşı tədbir ehtiyatlı olmaqdır” - Vəhşi heyvanlar kəndlərə niyə üz tutur? - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Aktyor Rəşad Səfərov xəstəxanaya yerləşdirilib

Xocavənd və Xocalının kənd yollarında yenidənqurma işləri aparılır

Paytaxtda mənzillərin birindən 33 min manat oğurlanıb

Nərimanovda 31 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Ombudsman: Ermənilərin saxlanma şəraiti və hüquqlarının təminatı ilə bağlı iddialar əsassızdır

Ötən gün qanunsuz saxlanılan 16 tüfəng aşkarlanıb

Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycan mədəniyyəti tarixində və peşəkar musiqi sənətinin inkişafında rolu

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu Formula 1 ərəfəsində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Son xəbərlər

Azərbaycan və Mərkəzi Afrika Respublikası arasında diplomatik əlaqələr qurulub

Bu gün, 17:51

Aktyor Rəşad Səfərov xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 17:39

Xocavənd və Xocalının kənd yollarında yenidənqurma işləri aparılır

Bu gün, 17:18

Paytaxtda mənzillərin birindən 33 min manat oğurlanıb

Bu gün, 16:57

İlham Əliyev BƏƏ-nin Vitse-prezidentinə başsağlığı verib

Bu gün, 16:42

Türkiyə klubunun 25 yaşlı futbolçusu vəfat edib

Bu gün, 16:39

Nərimanovda 31 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 16:14

Ucarda avtomobil kanala aşıb

Bu gün, 15:52

Əfv Sərəncamının icrasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 15:36

Kəngərlidə ailənin olduğu avtomobil aşdı: körpə öldü

Bu gün, 15:15

Bəzi rayonlarda hava kəskin dəyişəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:02

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını təbrik edib

Bu gün, 14:52

“MyShops”dan “Nothing” smartfonu al, Azercell-dən 6 ay ərzində 6GB internet hədiyyə qazan!

Bu gün, 14:36

“Ən yaxşı tədbir ehtiyatlı olmaqdır” - Vəhşi heyvanlar kəndlərə niyə üz tutur? - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:35

Taksi sürücülüyü yalnız avtomobil idarə etmək deyil: sürücülərə hansı dəstək göstərilir? - FOTO

Bu gün, 14:19

Bakı-Şamaxı yolunda avtomobil yanıb

Bu gün, 13:10

Bərdədə silah-sursat satan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 13:03

“Büro Vibe” "Buro Nights" gecələr seriyasına start verir - VİDEO

Bu gün, 12:46

İlham Əliyev İsveçin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

Bu gün, 12:37

“Azercell”ə layihə təklifi göndərmək üçün son 8 gün

Bu gün, 12:24
Bütün xəbərlər