“Büro Vibe” "Buro Nights" gecələr seriyasına start verir - VİDEO
"Be a part of our story!" Hər gecə özünəməxsus üslubu və hekayəsi ilə seçiləcək.
İlk gecəmiz — "East & West" — 17 oktyabr tarixində şəhərimizin qəlbi İçərişəhərdə, tarixi Muğam Club Restaurantda baş tutacaq. Komandamız Şərq və Qərb estetikasını bir araya gətirən xüsusi proqram hazırlayıb.
Səhnədə:
— valehedici və istedadlı Humay Aslanova orkestrin müşayiəti ilə. Onun unikal səsi heç kəsi biganə qoymayacaq.
— Odessa Filarmoniyasının solisti, xarizması və ifası ilə Azərbaycanda sevilən Roman.
— İspan flamenkosu ilə Azərbaycan milli muğamının eksperimental sintezi olan «Fla-Muğam» janrının yaradıcısı, "Eurovision-2019" iştirakçısı, çoxşaxəli sənətçi, tanınmış azərbaycanlı müğənni, bəstəkar və gitaraçı Çingiz Mustafayev.
📌 Bilet qiymətinə daxildir:
* Muğam Club tərəfindən hazırlanmış fixed menu
* Welcome drink — Chabiant Wine
👗 Dress code: Cocktail
📞+994 51 271 07 71
✉️[email protected]
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