 Sabah bəzi bölgələrdə yağış, şimşək və dolu gözlənilir - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabah bəzi bölgələrdə yağış, şimşək və dolu gözlənilir - PROQNOZ

First News Media12:21 - Bu gün
Sabah bəzi bölgələrdə yağış, şimşək və dolu gözlənilir - PROQNOZ

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 20-23° isti, gündüz 27-32° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80 %, gündüz 60-65 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam Quba-Qusar bölgəsinin bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 18-22° isti, gündüz 30-35° isti, dağlarda gecə 12-17° isti, gündüz 21-26° isti olacaq.

Paylaş:
168

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İsveçin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

Siyasət

Azərbaycan və Mərkəzi Afrika Respublikası arasında diplomatik əlaqələr qurulub

Siyasət

Əfv Sərəncamının icrasına başlanılıb - FOTO

Cəmiyyət

“Ən yaxşı tədbir ehtiyatlı olmaqdır” - Vəhşi heyvanlar kəndlərə niyə üz tutur? - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Aktyor Rəşad Səfərov xəstəxanaya yerləşdirilib

Xocavənd və Xocalının kənd yollarında yenidənqurma işləri aparılır

Paytaxtda mənzillərin birindən 33 min manat oğurlanıb

Nərimanovda 31 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

İki ay əvvəl Həkəri çayında boğulan 64 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Ötən gün qanunsuz saxlanılan 16 tüfəng aşkarlanıb

Son xəbərlər

Azərbaycan və Mərkəzi Afrika Respublikası arasında diplomatik əlaqələr qurulub

Bu gün, 17:51

Aktyor Rəşad Səfərov xəstəxanaya yerləşdirilib

Bu gün, 17:39

Xocavənd və Xocalının kənd yollarında yenidənqurma işləri aparılır

Bu gün, 17:18

Paytaxtda mənzillərin birindən 33 min manat oğurlanıb

Bu gün, 16:57

İlham Əliyev BƏƏ-nin Vitse-prezidentinə başsağlığı verib

Bu gün, 16:42

Türkiyə klubunun 25 yaşlı futbolçusu vəfat edib

Bu gün, 16:39

Nərimanovda 31 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 16:14

Ucarda avtomobil kanala aşıb

Bu gün, 15:52

Əfv Sərəncamının icrasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 15:36

Kəngərlidə ailənin olduğu avtomobil aşdı: körpə öldü

Bu gün, 15:15

Bəzi rayonlarda hava kəskin dəyişəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:02

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını təbrik edib

Bu gün, 14:52

“MyShops”dan “Nothing” smartfonu al, Azercell-dən 6 ay ərzində 6GB internet hədiyyə qazan!

Bu gün, 14:36

“Ən yaxşı tədbir ehtiyatlı olmaqdır” - Vəhşi heyvanlar kəndlərə niyə üz tutur? - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:35

Taksi sürücülüyü yalnız avtomobil idarə etmək deyil: sürücülərə hansı dəstək göstərilir? - FOTO

Bu gün, 14:19

Bakı-Şamaxı yolunda avtomobil yanıb

Bu gün, 13:10

Bərdədə silah-sursat satan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 13:03

“Büro Vibe” "Buro Nights" gecələr seriyasına start verir - VİDEO

Bu gün, 12:46

İlham Əliyev İsveçin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

Bu gün, 12:37

“Azercell”ə layihə təklifi göndərmək üçün son 8 gün

Bu gün, 12:24
Bütün xəbərlər