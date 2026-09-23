Beyin xəstəliklərinin müalicəsi üçün Türkiyəyə səfər: Acıbadem hansı imkanları təklif edir? - FOTO
Beyin duyğularımızdan hərəkətlərimizə, düşüncələrimizdən qərarlarımıza qədər həyatımızın bir çox sahəsini idarə edən son dərəcə mürəkkəb bir orqandır.
Buna görə də beyinə təsir edən hər hansı bir xəstəlik diaqnozu yalnız pasiyent üçün deyil, onun ailəsi və yaxınları üçün də narahatlıq, qeyri-müəyyənlik və yorğunluqla müşayiət olunan çətin bir dövrün başlanğıcı ola bilər.
Belə vəziyyətdə düzgün diaqnozla yanaşı, müalicənin necə və hansı ardıcıllıqla aparılacağı da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Acıbadem-də pasiyentlərin və ailələrinin bu həssas dövrdə nəyə ehtiyac duyduğu nəzərə alınaraq müalicə prosesi başlanğıcdan sona qədər planlı və koordinasiyalı şəkildə təşkil edilir. Neyrocərrahlar, nevroloqlar, onkoloqlar və fizioterapevtlərdən ibarət multidissiplinar komanda hər bir pasiyentin vəziyyətini ətraflı qiymətləndirərək fərdi müalicə planı hazırlayır.
Acıbadem Səhiyyə Qrupunda beyin şişlərindən epilepsiyaya, Parkinson xəstəliyindən anevrizma və arteriovenoz malformasiya (AVM) kimi beyin damar xəstəliklərinə qədər bir çox nevroloji xəstəliyin diaqnostikası və müalicəsi həyata keçirilir. Hidrosefaliya və serebral iflic kimi anadangəlmə xəstəliklər də təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən izlənilir və müalicə olunur.
Beyin şişlərinin müalicəsində yüksək səviyyəli təcrübə
Beyin şişlərinin müalicəsində müxtəlif yanaşmalar mövcuddur və onların seçimi şişin növü, yerləşdiyi nahiyə və pasiyentin ümumi vəziyyətindən asılıdır. Cərrahi müalicə bir çox hallarda ilk seçimlərdən biri olur.
Şiş rezeksiyası adlanan əməliyyat zamanı xoşxassəli və ya bədxassəli şişin təhlükəsiz şəkildə mümkün qədər çıxarılması hədəflənir. Şişin çıxarılması pasiyentin şikayətlərinin azalmasına, bəzi nevroloji funksiyaların bərpa olunmasına və həyat keyfiyyətinin yaxşılaşmasına kömək edə bilər.
Xoşxassəli şişlərdə yalnız cərrahi müalicə çox vaxt kifayət edə bilər. Bədxassəli şişlərdə isə əməliyyat adətən müalicənin yalnız bir hissəsini təşkil edir. Şişin tamamilə və ya mümkün olan ən böyük hissəsinin çıxarılmasından sonra radioterapiya və ya kimyaterapiya kimi əlavə müalicələrə ehtiyac yarana bilər.
Müasir texnologiyalar və Acıbadem Səhiyyə Qrupunun neyrocərrahiyyə komandalarının təcrübəsi bir çox beyin şişində təhlükəsiz və effektiv müalicə variantlarının tətbiqinə imkan verir.
Daha yaxşı nəticələr üçün qabaqcıl texnologiyalar
Son illərdə tibbi texnologiyaların inkişafı beyin və sinir cərrahiyyəsində müalicə imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirib. Bu gün əməliyyatların daha dəqiq planlaşdırılmasına, cərrahın müdaxilə zamanı daha çox məlumat əldə etməsinə və sağlam beyin toxumasının mümkün qədər qorunmasına kömək edən müxtəlif texnologiyalardan istifadə olunur.
• İntraoperativ MRT əməliyyat davam edərkən beynin görüntülənməsinə imkan verir. Cərrah əməliyyat zamanı əldə olunan yeni görüntülər vasitəsilə şişin nə dərəcədə çıxarıldığını qiymətləndirə və şişin daha tam çıxarılmasına nail ola bilər.
• Neyroendoskopiya bəzi əməliyyatların daha kiçik və daha az sayda kəsiklə aparılmasına şərait yaradır. Bu yanaşma daha sürətli bərpaya və daha az çapıq qalmasına kömək edə bilər.
• Neyronaviqasiya beyindəki şişin və ya lezyonun yerini və sərhədlərini yüksək dəqiqliklə müəyyənləşdirərək cərraha istiqamət verir. Beləliklə, ətrafdakı sağlam beyin toxuması qorunarkən şişin təhlükəsiz şəkildə mümkün qədər çıxarılması hədəflənir.
• Neyromonitorinq əməliyyat zamanı sinir sisteminin funksiyalarını izləməyə imkan verir və nevroloji zədələnmə riskinin azaldılmasında mühüm rol oynayır.
• Gamma Knife beyin şişləri və arteriovenoz malformasiyalar (AVM) kimi müəyyən nevroloji xəstəliklərdə istifadə olunan, cərrahi kəsik tələb etməyən müalicə üsuludur.
Gamma Knife: beyin şişlərində dəqiq və kəsiksiz müalicə seçimi
Beyin əməliyyatı deyiləndə insanların çoxunun ağlına kəllə sümüyünün açıldığı böyük cərrahi müdaxilə gəlir. Acıbadem-də klassik neyrocərrahiyyə əməliyyatları qabaqcıl texnologiyalar və yüksək cərrahi təcrübə ilə həyata keçirilir. Bununla yanaşı, uyğun pasiyentlər üçün cərrahi kəsik tələb etməyən Gamma Knife müalicəsi də mühüm alternativlərdən biridir.
Gamma Knife texnologiyasında kəllə sümüyü açılmadan, xaricdən göndərilən yüksək dəqiqlikli qamma şüaları hədəf nahiyəyə yönəldilir. Məqsəd şiş toxumasına təsir göstərməklə yanaşı, ətrafdakı sağlam beyin toxumasını mümkün qədər qorumaqdır.
Gamma Knife müalicəsi Acıbadem-də 2006-cı ildən tətbiq olunur. Bununla Acıbadem Türkiyədə bu müalicəni təqdim edən ilk özəl səhiyyə qurumu olub. Bu günə qədər dünyanın müxtəlif ölkələrindən 11 000-dən çox pasiyent Acıbadem-də Gamma Knife müalicəsi alıb.
Həyatın kiçik sevinclərinə yenidən qayıtmaq: Parkinson əlamətlərinin nəzarətdə saxlanması
Beyin xəstəliklərinin müalicəsi yalnız şişlərlə məhdudlaşmır. Gündəlik həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərə bilən xəstəliklərdən biri də Parkinson xəstəliyidir.
Parkinson xəstəliyi titrəmə, hərəkətlərin ləngiməsi və əzələlərdə sərtlik kimi əlamətlərlə müşayiət olunan mürəkkəb nevroloji xəstəlikdir. Xəstəlik irəlilədikcə yemək yemək, çimmək və ya yazı yazmaq kimi gündəlik həyatın ən sadə işləri belə getdikcə çətinləşə bilər.
Dərman müalicəsi Parkinson əlamətlərini kifayət qədər nəzarətdə saxlaya bilmədikdə Dərin Beyin Stimulyasiyası (DBS) əməliyyatı nəzərdən keçirilə bilər. Bu müalicənin məqsədi hərəkətlərin daha yaxşı idarə olunmasına kömək etmək və pasiyentin həyat keyfiyyətini artırmaqdır.
DBS müalicəsi zamanı beynin müəyyən bir nahiyəsinə nazik elektrod yerləşdirilir. Körpücük sümüyünə yaxın nahiyədə dəri altına yerləşdirilən stimulyator isə bu elektroda elektrik impulsları göndərir. Bu impulslar Parkinson əlamətlərinə səbəb olan anormal siqnalların tənzimlənməsinə kömək edir.
Acıbadem-də Dərin Beyin Stimulyasiyası uyğun Parkinson pasiyentlərində əlamətlərin nəzarətdə saxlanması və hərəkət qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tətbiq olunur.
Uşaq nevroloji xəstəlikləri üzrə ixtisaslaşmış mərkəz
Beyin və sinir sistemi xəstəlikləri uşaqlarda xüsusi yanaşma və təcrübə tələb edir. Acıbadem-in Uşaq Neyrocərrahiyyə Bölməsi geniş klinik təcrübəsi, yüksək ixtisası və qabaqcıl müalicə üsulları ilə dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan uşaqlara və onların ailələrinə xidmət göstərir.
Uşaq neyrocərrahiyyəsi sahəsində epilepsiya və serebral iflicdən beyin şişlərinə və anadangəlmə anomaliyalara qədər bir çox xəstəliyin diaqnostikası və müalicəsi təcrübəli komandalar tərəfindən həyata keçirilir. Bölmədə hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn təxminən 600 yenidoğulmuş, körpə və uşağın əməliyyatı uğurla icra olunur.
Fizioterapiya və reabilitasiya da uşaq neyrocərrahiyyəsinin mühüm hissəsidir. Xüsusilə əməliyyatdan sonra uşağın funksional imkanlarını inkişaf etdirmək və müalicədən mümkün olan ən yaxşı nəticəni əldə etmək üçün reabilitasiyaya ehtiyac yarana bilər. Acıbadem-də nevroloji xəstəlikləri olan uşaqların ehtiyaclarına uyğun xüsusi fizioterapiya bölməsi də fəaliyyət göstərir.
Anevrizma, AVM və kavernomada müxtəlif müalicə seçimləri
Neyrocərrahiyyənin digər mühüm istiqamətlərindən biri beyin damarlarına təsir edən xəstəliklərin müalicəsidir. Anevrizma, AVM və kavernoma fərqli xüsusiyyətlərə malik olsa da, hər bir halda düzgün diaqnostika və uyğun müalicə metodunun seçilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır.
• Anevrizma arteriya divarında yaranan kisəvari genişlənmədir. Anevrizmanın partlaması qəfil və ciddi qanaxmaya səbəb ola bilər. Müalicə variantlarından biri anevrizmanın kliplənərək qan dövranından ayrıldığı cərrahi üsuldur. Acıbadem-də uyğun pasiyentlərdə açıq əməliyyata ehtiyac olmadan tətbiq olunan endovaskulyar müalicə üsulları da nəzərdən keçirilə bilər.
• AVM (arteriovenoz malformasiya) arteriyalarla venalar arasında anormal damar əlaqələrinin yaranmasıdır. Bu vəziyyət normal qan axınını poza və qanaxma və ya qıcolma riskinə səbəb ola bilər. Cərrahi müalicə ilə yanaşı, uyğun hallarda Gamma Knife da müalicə variantlarından biri ola bilər.
• Kavernoma (kavernoz malformasiya) yavaş qan axını olan kiçik damarların yaratdığı anormal damar yumağıdır. Qıcolmalara və ya təkrarlanan kiçik qanaxmalara səbəb ola bilər. Əsas müalicə seçimlərindən biri lezyonun cərrahi yolla çıxarılmasıdır.
Beləliklə, beyin və sinir sistemi xəstəliklərinin müalicəsində vahid yanaşmadan danışmaq mümkün deyil. Hər bir xəstəlik, hətta eyni diaqnozu olan hər bir pasiyent fərqli müalicə strategiyası tələb edə bilər. Müasir neyrocərrahiyyənin imkanları isə klassik cərrahiyyədən Gamma Knife və Dərin Beyin Stimulyasiyasına, endovaskulyar müdaxilələrdən reabilitasiyaya qədər geniş müalicə seçimlərini bir araya gətirməyə imkan verir.
Acıbadem Səhiyyə Qrupunda da əsas yanaşma pasiyentin vəziyyətinin müxtəlif ixtisaslardan olan mütəxəssislər tərəfindən birlikdə qiymətləndirilməsi və diaqnoza uyğun fərdi müalicə planının hazırlanmasıdır.
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