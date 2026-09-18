Daha az neft, daha çox pul: Körfəz müharibəsi SOCAR və qlobal neft sənayesi üçün nə vəd edir?
Körfəzdəki müharibə qlobal neft sənayesində onillik qənaət dövrünə son qoya və yeni investisiya tsiklini başlada bilər. “The Economist” jurnalı 13 sentyabr tarixli məqaləsində bu qənaətə gəlir.
Obyektiv səbəblərdən neft hasilatının artıq on beş ildir azaldığı Azərbaycan üçün bu məntiq birbaşa praktiki əhəmiyyət daşıyır. Böhranın qlobal meycorlar qarşısında qoyduğu suallar eyni dərəcədə həm SOCAR, həm də onun yeganə səhmdarı qismində dövlət qarşısında dayanır.
Onillik qənaət dövrü
Hazırda sənayedə baş verənləri anlamaq üçün 2010-cu illərin ortalarına nəzər salmaq lazımdır. 2014-cü ilə qədər neftin qiyməti bir neçə il ərzində bir barel üçün 100 dollardan yuxarı səviyyədə qaldı və şirkətlər bahalı layihələrə həvəslə sərmayə yatırdılar: dənizin dərin sulu hissələri, Arktika yataqları və neftli qumlar.
Sonra bazar alt-üst oldu. Şist inqilabı ABŞ-ı dünyanın ən böyük hasilatçılarından birinə çevirdi, OPEK 2014-cü ilin noyabrında hasilatı azaltmaqdan imtina etdi və 2016-cı ilin əvvəlinə doğru “Brent” markalı neftin qiyməti 30 dollardan aşağı düşdü. Neft 100 dollar olanda başladılan layihələr zərər gətirməyə başladı, şirkətlər on milyardlarla dolları sildilər, energetikanın fond bazarındakı payı isə təxminən iki dəfə azaldı. Səhmdarlar bu dərsi uzun müddət unutmadılar.
O vaxtdan bəri sahədə yazılmamış bir qayda hökm sürür: sərbəst vəsaitlər yeni quyulara deyil, borcların ödənilməsinə və şirkət sahiblərinə dividendlərin verilməsinə yönəldilir. Bu qayda hətta 2022-ci ilin sınağından da çıxdı. Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra neft 120 dollardan yuxarı qalxanda şirkətlərin əsaslı xərcləri (capex) artdı, lakin nağd pul axını daha sürətlə böyüdü və artıq qalan vəsait yenidən borclara və dividendlərə getdi.
“The Economist”in qiymətləndirməsinə görə, o vaxt investisiyaların nəzərəçarpan artımı qazma işlərinin real genişlənməsi ilə deyil, qazma xidmətlərinin və avadanlıqların bahalaşması ilə bağlı idi. Şirkətlər daha çox xərclədilər, lakin quyuları elə də çox qazmadılar.
Ardınca qiymətlər enməyə başladı və rəqqas əks istiqamətə yönəldi. Körfəz müharibəsindən əvvəlki il yarım ərzində şirkətlər səhmdarlara ödənişləri ixtisar etməmək və üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri maliyyələşdirmək üçün yenidən borclanmağa başladılar. Lakin dividendləri daimi olaraq borc hesabına saxlamaq mümkün deyil. Müharibə ərəfəsində ən böyük şirkətlər, əsasən səhmlərin geri alışı (buy-back) proqramlarının ləğvi hesabına, ümumi ödənişləri 11% azaltdıqlarını elan etdilər. Bunu “Citigroup”un analitiki Alaster Saym qeyd edir. Əksər hallarda borc hesabına verilən kiçik şirkətlərin xüsusi dividendləri də dayanıqsız görünürdü və investorlar daha çətin günlərə hazırlaşırdılar.
Proqnozlara görə, 2026-cı il neftçilər üçün ağır keçməli idi: təklif bolluğu fonunda “Brent”in 60 dollardan aşağı düşəcəyi gözlənilirdi. Lakin müharibə proqnozları alt-üst edərək qiymətləri 100 dollardan yuxarı qaldırdı. İlin əvvəlindən bəri neft-qaz şirkətlərinin səhmləri 40% bahalaşdı, halbuki bütövlükdə bazar cəmi 12% böyümüşdü. Qərbin yeddi ən iri şirkətinin və “Saudi Aramco”nun ikinci rübdəki məcmu mənfəəti iki dəfə artaraq 91 milyard dollara çatdı.
Lakin sənaye bu vəsaiti də köhnə sxem üzrə xərcləməyə üstünlük verdi. Ən böyük beşlik (“ExxonMobil”, “Chevron”, “Shell”, bp və “TotalEnergies”) təkcə ikinci rübdə xalis borcunu 36 milyard dollar, yəni təxminən 20% azaltdı. bp istisna olmaqla, onların hamısı səhmdarlara ödənişləri saxladı və ya artırdı. Genişlənməyə demək olar ki, heç nə qalmadı: meycorların nağd vəsait ehtiyatları 2025-ci ilin sonundan bəri demək olar ki, dəyişməyib və rəhbərlər investorları əmin edirlər ki, izafi gəlir yeni layihələrə deyil, məhz onların cibinə yönələcək.
Yerində qalmaq üçün qaçış: bu vəziyyət niyə davam edə bilməz?
“The Economist”in başlıca arqumenti ondan ibarətdir ki, bu dəfə qənaət rejimi fiziki həddə dirənir. Bunu anlamaq üçün neft sənayesinin kənarda nadir hallarda danışılan bir xüsusiyyətini bilmək lazımdır.
İstənilən yataqda hasilat pik həddi keçdikdən sonra təbii şəkildə azalmağa başlayır: lay təzyiqi düşür, quyulara su dolur. Buna görə də sənaye aşağıya doğru hərəkət edən eskalatorda yuxarı qaçan adama bənzəyir. Sadəcə yerində dura bilmək üçün belə davamlı olaraq yeni gücləri istismara vermək şərtdir.
Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (BEA) ötənilki hesabatı bu təsirin miqyasını aydın göstərir. Agentliyin hesablamalarına görə, 2019-cu ildən bəri kəşfiyyat və hasilata yönələn illik investisiyaların təxminən 90%-i artan tələbatı ödəməyə deyil, mövcud yataqlardakı təbii azalmanın qarşısını almağa sərf olunur. Əgər investisiyalar tamamilə dayandırılsaydı, qlobal neft hasilatı ildə 8% azalardı. Azalma templəri kəskin fərqlənir: Yaxın Şərqin qurudakı nəhəng yataqları ildə 2%-dən az itirirsə, Avropanın kiçik dəniz yataqlarında bu rəqəm orta hesabla 15%-dən çoxdur.
Buradan da “The Economist”in diqqətçəkən ifadəsi yaranır: yataqların tükənməsi hər iki ildən bir dünyadan Səudiyyə Ərəbistanının bütöv hasilatına bərabər həcmi silib aparır.
Son illərdə iri kəşflərin az olması səbəbindən bu itkilərin yerini doldurmaq getdikcə çətinləşir. 2040-cı ilə qədər gündəlik neft və qaz hasilatı 31 milyon barel, yəni indiki səviyyənin təxminən beşdə biri qədər azala bilər. “Wood Mackenzie” konsaltinq şirkətinin qiymətləndirməsinə görə, 70 şirkətdə hasilat iki dəfə düşə bilər.
Mahiyyət etibarilə bu, onillik az sərmayə qoyuluşunun bədəlidir. İllərlə səhmdarlara axan pullar geoloji kəşfiyyata çevrilmədi və indi bu hesab ehtiyatların tükənməsi şəklində qarşıya çıxır. Sənaye istənilən halda investisiya yatırmaq məcburiyyətində qalacaq və bu, yüksək qiymətlərə mərc deyil, şirkətlərin sağ qalma məsələsidir.
Müharibə bunun üçün eyni zamanda iki amil verir: balanslarda yığılan nağd vəsait və tutarlı səbəb. “Petroleum Economist” nəşrindən Pol Hikinin sözlərinə görə, geosiyasi silkələnmələr və Yaxın Şərqdən asılılığı azaltmaq istəyi özlüyündə investisiya lehinə arqumentləri gücləndirir. ABŞ-da isə qazma və iri sövdələşmələrə rəğbətlə yanaşan administrasiyanın səlahiyyət müddətinə iki ildən az vaxt qalıb.
Dönüşün ilk əlamətləri artıq nəzərə çarpır.
Meycorlar (iri şirkətlər) dərhal lisenziyalar almaq və qabaqcadan investisiya öhdəlikləri götürmək əvəzinə, nəhəng ərazilər üzərində hüquqlar əldə edir və süni intellektin köməyilə qazma nöqtələrini müəyyənləşdirirlər. Hökumətlərin öz daxili hasilatını artırmaq istəyi fonunda, milli neft şirkətinin pay müqabilində xarici tərəfdaşı kəşfiyyata cəlb etdiyi “farm-down” sazişlərinə getdikcə daha tez-tez rast gəlinir.
Birləşmə və satınalmalar (M&A) da sürətlənir: son iki ayda dəyəri 1 milyard dollardan çox olan altı sövdələşmə elan edilib. “Bernstein” broker şirkətindən Bob Brakett bunu alıcı və satıcıların uzunmüddətli yüksək qiymət reallığına alışması və aktivlərin dəyəri üzərində daha asan razılığa gəlməsi ilə izah edir. “Pickering Energy Partners”dən Den Pikerinq isə vurğulayır ki, meycorlar 2020-ci illərin əvvəlində etdikləri irimiqyaslı satınalmaları artıq tam həzm ediblər. İndi aktivlərin izinə təkcə meycorlar deyil, həm də özəl investisiya fondları, treyderlər və yapon şirkətləri düşüb.
Jurnal özü də vacib bir qeyd edir: “S&P Global”dan Həsən Eltori diqqət çəkir ki, neft şirkətlərinin multiplikatorları (şirkət dəyərinin pul axınına nisbəti) müharibədən əvvəlki səviyyədə qalıb. Başqa sözlə, bazar səhmlərin bahalaşmasında sahənin uzunmüddətli perspektivlərinin yaxşılaşmasını deyil, yalnız yüksək qiymətlərin müvəqqəti effektini görür. Neftə olan tələbat qeyri-müəyyəndir, kəşfiyyat ümidləri doğrultmaya bilər, satınalma üçün cəlbedici iri hədəflər isə azdır. Buna baxmayaraq, “The Economist” belə nəticəyə gəlir: yaranmış böhran sənayeyə kursu dəyişmək üçün şans verir.
Bakıdan baxış: Azərbaycan üçün nəticələr
“The Economist”in məntiqi bir mühüm fərqlə Azərbaycan reallığına demək olar ki, tam uyğun gəlir: SOCAR-ın tək bir səhmdarı var, o da dövlətdir. Buna görə də meycorlarda direktorlar şuralarının və investorların həll etdiyi məsələlər Azərbaycan kontekstində dövlətin iqtisadi siyasəti məsələsinə çevrilir.
Tükənmə. Bu, Azərbaycan üçün mücərrəd anlayış deyil. 2010-cu ildən 2021-ci ilə qədər ölkədə neft hasilatı sutkada 1 milyon bareldən çox həcmdən təqribən 740 min barelə enərək 30% azalıb. 2026-cı ilin birinci rübündə kondensatla birlikdə orta sutkalıq hasilat 555 min barel təşkil edib. 2025-ci ilin yekunlarına görə, bütün neftin təxminən 58%-ni vaxtilə sovet dövründə kəşf edilmiş və 1997-ci ildən “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində istismar olunan “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) bloku verib. Onun qocalması ümumi trayektoriyanı müəyyənləşdirir. SOCAR prezidenti Rövşən Nəcəf Bakı Enerji Həftəsində bildirmişdi ki, proqnozlar yalnız mövcud quyuları nəzərə alır və yeni layihələri daxil etdikdə AÇG-dəki azalma 3%-dən çox olmaya bilər. Lakin bu ssenaridə belə söhbət artımdan deyil, sadəcə mövcud səviyyəni qoruyub saxlamaqdan gedir. Meycorların Namibiyadan Vyetnama qədər axtarış aparmaq üçün geniş coğrafi seçimi var. Azərbaycanın resurs bazası isə cəmi bircə dənizdə cəmləşib, ona görə də yeni qazma işləri məsələsi burada daha kəskindir.
Zaman faktoru. Bu, bəlkə də prosesin ən az qiymətləndirilən tərəfidir. İnvestisiya qərarı ilə ilk neftin çıxarılması arasında illər keçir. BEA-nın məlumatına görə, son illərdə yeni ənənəvi layihələrdə kəşfiyyat lisenziyasının alınmasından hasilatın başlanmasına qədər orta hesabla təxminən 20 il vaxt tələb olunur: təxminən beş il yatağın kəşfinə, səkkiz il qiymətləndirmə və işlənmənin təsdiqinə, altı il isə infrastrukturun tikintisinə sərf edilir. Azərbaycanda bu müddət daha qısa ola bilər, çünki yeni yataqlar hazır infrastrukturun yaxınlığında yerləşir. Lakin burada da nümunə kifayət qədər ibrətamizdir: bp “Qarabağ” yatağı layihəsinə 2025-ci ilin iyununda daxil olub, ilk neft isə yalnız 2029-cu ildə gözlənilir; halbuki söhbət “Günəşli” yatağının cəmi 20–25 km-liyində yerləşən yığcam bir strukturdan gedir.
Buradan sadə nəticə çıxır: Azərbaycanın 2030-cu illərin ortalarındakı hasilat səviyyəsi məhz 2026–2027-ci illərdə, yəni indiki izafi gəlir dövründə qəbul ediləcək qərarlarla müəyyən olunacaq.
Qaz amili. “The Economist” neft və qazdan bütöv şəkildə bəhs edir, Azərbaycan üçün isə bu fərq prinsipialdır. Neft hasilatındakı geriləmə qismən qaz hesabına kompensasiya edilir. 2025-ci ildə ölkə əvvəlki ilə nisbətən 2,4% çox, yəni 51,5 milyard kubmetr qaz hasil edib. İxrac 25,2 milyard kubmetr təşkil edib ki, bunun da 12,8 milyardı Avropanın payına düşüb. Sənaye qaza sərmayə qoymağa davam edir: 2025-ci ildə “Şahdəniz” tərəfdaşları 2,9 milyard dollar dəyərində kompressiya layihəsini təsdiqlədilər, 2026-cı ilin iyununda isə SOCAR “TotalEnergies”, ADNOC-un investisiya qolu olan XRG və Türkiyənin BOTAŞ şirkəti ilə “Abşeron” yatağının növbəti mərhələsindən 2029-cu ildən etibarən qaz tədarükünə dair uzunmüddətli saziş imzaladı. 2026-cı il iyunun 1-də isə bp AÇG blokunda sərbəst qazın (qeyri-səmt qazının) kommersiya hasilatına başladığını elan etdi: ölkənin başlıca neft bloku müstəqil yataqlardan qaz verməyə başladı.
Lakin qaz sahəsində də məhdudiyyətlər var. 2022-ci ildə Bakı Avropa İttifaqına tədarükü 2027-ci ilə qədər iki dəfə artıraraq illik 20 milyard kubmetrə çatdırmağı vəd edib; bunun üçün isə həm yeni hasilat gücləri, həm də boru kəmərlərinin genişləndirilməsi tələb olunur. Bunlar eyni investisiya və zaman suallarıdır, sadəcə qaz ölçüsündə.
Hörmüzdən kənar neft və tranzit. Azərbaycan nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə Türkiyənin Aralıq dənizi sahilinə, Hörmüz boğazından tamamilə kənar marşrutla çatdırılır. “The Economist”in təsvir etdiyi məntiqdə bu cür neft təkcə qiymətinə görə deyil, həm də nəql marşrutunun etibarlılığına görə yüksək qiymətləndirilir. Bu, neft 60 dollar olanda şübhə doğuran layihələr üçün tutarlı arqumentdir: qocalan yataqların təkrar işlənməsi, kiçik dəniz strukturları və köhnə quru sahələri. Jurnal birbaşa olaraq daha intensiv qazıla biləcək yetkin yataqları qeyd edir.
Lakin bu üstünlüyün ikinci, tranzit ölçüsü də var. BTC-nin ötürmə qabiliyyəti sutkada 1,2 milyon bareldir, lakin 2026-cı ilin birinci yarısında Ceyhan terminalından təqribən 97 milyon barel, yəni sutkada təxminən 535 min barel neft yola salınıb. Başqa sözlə, boru kəməri gücünün yarıdan da az hissəsi ilə işləyir və bu, məhz Azərbaycanın öz hasilatının azalması ilə bağlıdır.
Mövcud güclərin bir hissəsini artıq qonşuların nefti doldurur: Rusiya ərazisindən keçən marşrutlardan asılılığı azaltmağa çalışan Qazaxıstan 2025-ci ildə BTC ilə 1,2 milyon ton neft nəql edib və 2026-cı ildə bu həcmi 1,5–2,2 milyon tona çatdırmağı planlaşdırır. 2026-cı il iyulun 1-dən isə bu rolda bp-ni əvəz edən SOCAR-ın törəmə şirkəti BTC-nin operatoru olub. Yaxın Şərq marşrutlarının riskli olduğu bir dünyada Azərbaycan təkcə öz barellərindən deyil, həm də başqalarının xammalından qazana bilər və bu imkan indi əhəmiyyətli dərəcədə SOCAR-ın əlindədir.
Otuz illik model və bu, yaxşı xəbərdir. Jurnalın yeni bir trend kimi təqdim etdiyi “farm-down” sazişləri Azərbaycan üçün qətiyyən yenilik deyil. Milli şirkətin pay müqabilində meycoru kəşfiyyata və işlənməyə cəlb etdiyi model üzərində hələ 1994-cü ilin “Əsrin müqaviləsi” qurulub və bu mexanizm bu gün də işləyir. 2025-ci ilin iyununda bp “Qarabağ” yatağında və “Əşrəfi-Dan Ulduzu-Aypara” blokunda 35%-lik paylar alaraq hər iki layihənin operatoru oldu.
2026-cı ildə SOCAR və bp “The Economist”in məlumatlara və yeni texnologiyalara əsaslanan kəşfiyyat tezisi ilə tam səsləşən bir addım atdılar. Şirkətlər Xəzərin Azərbaycan sektoru üçün ilk dəfə olaraq müxtəlif illərin pərakəndə seysmik məlumatlarını vahid psevdo-üçölçülü (pseudo-3D) modeldə birləşdirmək barədə razılığa gəldilər.
Qeyri-mütəxəssis üçün bu, sırf texniki detal kimi görünə bilər, lakin mahiyyət çox sadədir. Xəzər haqqında geoloji informasiyanın böyük hissəsi onilliklər boyu müxtəlif avadanlıqlarla çəkilmiş ikiölçülü seysmik profillərdən ibarətdir. Ayrı-ayrılıqda onlar fraqmentar təsəvvür yaradır, lakin vahid həcmli modeldə birləşdirildikdə vaxtilə perspektivsiz hesab edilən strukturları yenidən qiymətləndirməyə imkan verir. Əgər meycorların kəşfiyyata iştahı həqiqətən qayıdırsa, rəsmi Bakının onları ucuz neft illərinə nisbətən daha sərfəli şərtlərlə yeni bloklara cəlb etmək üçün əlverişli pəncərəsi yaranır.
Xəzərin dar boğazı. “The Economist”in xatırlatdığı 2022-ci il təcrübəsi ciddi bir xəbərdarlığı ehtiva edir. O zaman investisiya artımını əhəmiyyətli dərəcədə qazma xidmətlərinin inflyasiyası “yemişdi”. Xəzər üçün bu risk açıq dənizlərlə müqayisədə daha sərtdir. Xəzər qapalı su hövzəsidir və iri avadanlıqların bura daxil ola biləcəyi yeganə yol eni 16,5 metrdən artıq olan gəmiləri buraxmayan dar Volqo-Don kanalıdır. Buna görə qazma qurğularını hissə-hissə gətirib yerində yığmaq lazım gəlir. Əgər meycorlar bütün dünyada eyni vaxtda qazmaya başlasalar, Xəzərə Meksika körfəzindən və ya Şimal dənizindən təcili qurğu köçürmək mümkün olmayacaq. Qazma güclərinin və servis xidmətlərinin əlçatanlığı maliyyə və geologiya qədər ciddi məhdudiyyətə çevrilə bilər.
Xaricdəki aktivlər. SOCAR ölkə hüdudlarından kənarda hasilatda deyil, ənənəvi olaraq emal, treydinq və logistika sahələrində güclüdür. Şirkətin xaricdə kəşfiyyat və hasilat təcrübəsi hələ təzə formalaşır: Özbəkistanda SOCAR Şimali Ustyurtdakı altı blokda 30%-lik paya malikdir və operator olaraq qalır; may ayında bp 40%-lik payla layihəyə daxil olub, lakin layihə hələ kəşfiyyat mərhələsindədir. Hazırda xaricdə hasilat aktivləri almaq qiymətlərin pik həddində bazara girmək, meycorlar, yaponlar və özəl fondlarla rəqabət aparmaq demək olardı, xüsusən də “The Economist”in yazdığı kimi, bazarda iri və cəlbedici hədəflərin qıt olduğu bir vaxtda.
Bu, alışlara tələsməkdənsə, gözləmək və öz regionunda kəşfiyyat tərəfdaşlıqları vasitəsilə böyümək xeyrinə tutarlı arqumentdir: burada SOCAR regional təcrübəsini və infrastrukturu, tərəfdaş isə kapital və texnologiyanı masaya qoyur.
İzafi gəlir kimə çatacaq? “Shell”dən fərqli olaraq, SOCAR-ın səhmlərin geri alınmasını tələb edən minoritar səhmdarları yoxdur. Buna görə “səhmdarlara ödəmək, yoxsa investisiya yatırmaq” dilemması burada fərqli səslənir: neft pullarını büdcə vasitəsilə xərcləmək, Dövlət Neft Fondunda (ARDNF) ehtiyata toplamaq, yoxsa sahənin bu vəsaiti hasilata yatırmasına imkan vermək?
İzafi gəlirin miqyası yetərincə böyükdür. 2026-cı ilin büdcəsi bir barel üçün 65 dollar qiymətindən tərtib edilib, halbuki 17 sentyabrda İtaliyanın Auqusta limanında “Azeri Light”ın qiyməti 122,15 dollar olub. Maliyyə Nazirliyinin hesablamalarına görə, barelin qiymətindəki hər əlavə 10 dollar büdcəyə təxminən 400 milyon manat gəlir gətirir.
“The Economist” dünya sənayesinin ehtiyatlılığını 2010-cu illərin ortalarının travması ilə izah edir. Azərbaycan da həmin dalğadan öz payını alıb. 2014–2016-cı illərdə qiymətlərin çökməsi ölkə üçün 2015-ci ildə manatın iki dəfə devalvasiyası və iqtisadiyyatın ağrılı şəkildə yenidən qurulması ilə nəticələndi. Büdcəyə baxsaq, bu dərs unudulmayıb: maliyyə naziri Sahil Babayev ARDNF-dən dövlət büdcəsinə transfertin 2026-cı ildə 1,7 milyard manat azaldılacağını bəyan edib. Lakin mühafizəkar büdcə qiymətlərin enməsindən sığortalasa da, on ildən sonra hasilatın haradan formalaşacağı sualına cavab vermir.
Əks risk qismində enerji keçidi. Hədsiz nikbinlikdən çəkindirən başqa bir amil də var. “The Economist” özü xatırladır ki, neftə olan tələbatın uzunmüddətli trayektoriyası qeyri-müəyyəndir. Azərbaycan üçün bu da mücərrəd söhbət deyil: ölkənin karbohidrogenləri üçün əsas bazar olan Avropa 2050-ci ilə qədər karbon neytrallığına nail olmağa can atır və neft istehlakını tədricən azaldacaq. Qərarı indi verilən layihələr tam gücünə 2030-cu illərdə çatacaq və Azərbaycan üçün əsas bazarlarda tələbatın bəlkə də azalacağı bir dünyada öz xərclərini çıxarmalı olacaq. Avropa ssenarilərində keçid yanacağı rolunu oynayan qazın xüsusi dəyəri və uzunmüddətli rentabellik dövrünə malik neft layihələrinə ehtiyatlı yanaşma zərurəti məhz buradan qaynaqlanır.
Qlobal böhranın qoyduğu suallar
İnvestorların “The Economist” tərəfindən qeyd olunan skeptisizmi Azərbaycana da aiddir: yüksək qiymətlər ABŞ və İran arasında ilkin razılaşmadan sonra baş verən iyun çökməsi kimi müvəqqəti təsir bağışlaya bilər. Lakin məhz buna görə də böhran Azərbaycanın neft sənayesi qarşısında elə suallar qoyur ki, onların cavabı sahənin gələcək simasını uzun illər üçün müəyyənləşdirəcək.
İzafi gəlirin nə qədər hissəsi yeni hasilata yönəldilməli, nə qədəri isə ehtiyatlarda saxlanmalıdır? Xarici tərəfdaşların kəşfiyyata marağı artdığı bir vaxtda onlar yeni bloklara hansı şərtlərlə cəlb edilməlidir? Operatorluğu artıq SOCAR-a keçən və tam yüklənməyən BTC-dən coğrafiyanı dayanıqlı gəlirə çevirmək üçün necə istifadə olunmalıdır? Avropa tələbatının necə dəyişəcəyini nəzərə alaraq investisiyalar neft və qaz arasında necə bölünməlidir?
2026-cı ilin səkkiz ayında Azərbaycan fiziki həcm baxımından 7,8% az, lakin dəyər ifadəsində 10,6% çox, yəni 9,28 milyard dollarlıq neft və neft məhsulları ixrac edib. Ölkə artıq daha az sataraq daha çox qazanır.
Əsas sual isə budur: yeni barellər olmadan bu düstur daha nə qədər davam gətirəcək?
Müəllif haqqında:
First News Intelligence Unit (FNIU) - “1news.az” redaksiyasının Azərbaycanın maliyyə sektoru və iqtisadiyyatı üzrə tədqiqatlara ixtisaslaşmış analitik bölməsidir.
Yazını digər dillərdə də oxuya bilərsiniz:
Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли
Less oil, more money: what the war in the Gulf means for Socar and the global oil industry