 Azərbaycana uçuşlar həyata keçirən İran aviaşirkətlərinin reysləri dayandırılır | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Azərbaycana uçuşlar həyata keçirən İran aviaşirkətlərinin reysləri dayandırılır

First News Media19:49 - Bu gün
Azərbaycana uçuşlar həyata keçirən İran aviaşirkətlərinin reysləri dayandırılır

Azərbaycana uçuşlar həyata keçirən İran İslam Respublikasının aviaşirkətlərinin reysləri dayandırılır.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, ABŞ-nin İran İslam Respublikasına qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiya paketi, xüsusilə aviasiya sektoruna qarşı sanksiyalarla əlaqədar Azərbaycana uçuşlar həyata keçirən İran aviaşirkətlərinin reyslərinin bu gündən etibarən dayandırılması barədə qərar qəbul edilib.

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