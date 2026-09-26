 Şuşada “Qarabağ Gecəsi” xeyriyyə konserti keçirilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Şuşada “Qarabağ Gecəsi” xeyriyyə konserti keçirilib - FOTO

Qafar Ağayev10:46 - Bu gün
Şuşada “Qarabağ Gecəsi” xeyriyyə konserti keçirilib - FOTO

24 sentyabr 2026-cı il tarixində Qarabağ Dirçəliş Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin təşkilati dəstəyi ilə Şuşa şəhərində “Qarabağ Gecəsi - Şuşa” adlı xeyriyyə konserti keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, Üzeyir Hacıbəyli XVIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində baş tutan konsertdə  dövlət rəsmiləri, Fondun donor və tərəfdaşları, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, media nümayəndələri və Şuşa şəhərinin sakinləri iştirak ediblər.

Anım Gününün 6-cı ildönümü çərçivəsində təşkil olunan tədbirin açılış mərasimində Vətənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Tədbirdə salamlama nitqi ilə çıxış edən Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin icraçı direktoru Tural Novruzov ilk növbədə “Qarabağ Gecəsi – Şuşa” xeyriyyə konsertinin təşkilində əməyi keçən Qarabağ Dirçəliş Fonduna və tərəfdaş qurumlara təşəkkürünü bildirib. O, belə bir musiqi tədbirinin Şuşada keçirilməsini yüksək qiymətləndirərək, konsertin şəhərin mədəni həyatının zənginləşdirilməsi və Şuşanın musiqi ənənələrinin yaşadılması baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb.

Tural Novruzov Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət və musiqi tarixində xüsusi yer tutduğunu qeyd edərək, şəhərdə bu kimi tədbirlərin keçirilməsinin onun mədəni irsinin qorunmasına və yeni nəsillərə ötürülməsinə mühüm töhfə verdiyini bildirib. O, “Qarabağ Gecəsi” layihəsinin növbəti dəfə Şuşada keçirilməsinin şəhərin mədəni həyatına töhfə verən təşəbbüslərdən biri olduğunu xüsusi qeyd edib.

Tədbirdə çıxış edən Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev “Qarabağ Gecəsi” xeyriyyə konsertinin məqsəd və əhəmiyyətindən bəhs edib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa-quruculuq işləri ilə yanaşı, mədəni həyatın canlandırılması, tarixi-mədəni irsin qorunması və Qarabağın zəngin musiqi ənənələrinin yaşadılması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Rəhman Hacıyev qeyd edib ki, “Qarabağ Gecəsi” xeyriyyə konsertinin Şuşada keçirilməsi artıq ənənəyə çevrilib. İlk dəfə 2024-cü ildə Şuşa şəhərində keçirilən konsert zamanı Şuşa şəhərinə “Yamaha” istehsalı olan böyük konsert royalının hədiyyə edildiyini xatırladan İdarə Heyətinin sədri vurğulayıb ki, bu musiqi aləti Şuşada keçirilən konsertlər və digər mədəni tədbirlər üçün yeni imkanlar yaradaraq şəhərin mədəni həyatına öz töhfəsini verir.

 

Bu günədək altı dəfə keçirilən “Qarabağ Gecəsi” xeyriyyə konsertlərinin təşkilinə və həyata keçirilməsinə Fondun donor və tərəfdaşlarının göstərdikləri dəstəyin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını deyən Rəhman Hacıyev bunu Qarabağın dirçəlişi naminə birlik və həmrəyliyin təzahürü kimi qiymətləndirib.

Xalq artisti, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının üzvü Fərhad Bədəlbəyli də çıxış edərək “Qarabağ Gecəsi” layihəsinin əhəmiyyətindən danışıb, Şuşanın Azərbaycanın musiqi və mədəniyyət tarixində xüsusi yerini qeyd edib.

Çıxışlardan sonra bədii hissə ilə davam edən tədbirdə tanınmış musiqiçilərin ifasında Azərbaycan və dünya musiqisindən əsərlər səsləndirilib. Mustafa Mehmandarovun dirijorluq etdiyi konsertdə Xalq artistləri Fərhad Bədəlbəyli (piano) və Yeganə Axundova (piano), Əməkdar artist Emil Əfrasiyab (piano), solistlər Nəzrin Aslanlı (violin), Mahir Tağızadə, Aysun Mahmudzadə və Səbinə Əsədova konsert zamanı dinləyicilərə unudulmaz musiqi anları bəxş ediblər.

Xatırladaq ki, sentyabrın 23-də Anım Gününün 6-cı ildönümü çərçivəsində Laçında təşkil olunan “Qarabağ Gecəsi - Laçın” xeyriyyə konserti zamanı Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən Laçın şəhərinə də “Yamaha” istehsalı olan konsert royalı hədiyyə edilib.

Paylaş:
188

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Mövqe

70 ölkə, 30 trilyon dollar və yeni hədəflər: II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumundan hansı nəticələr çıxarılmalıdır? - ...

Cəmiyyət

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Rəsmi

İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Cəmiyyət

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi mükafatlandırıldı

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

“Büro Vibe” "Buro Nights" gecələr seriyasına start verir - VİDEO

“Alim Qasımov onunla necə duet oxuya bilər?” - Üzeyir Mehdizadə ilə birgə mahnı sərt tənqidlərə səbəb oldu - VİDEO

“MyShops”dan “Nothing” smartfonu al, Azercell-dən 6 ay ərzində 6GB internet hədiyyə qazan!

Səyyad Aran səhiyyə nazirini tənqid etdi, Nazirlikdən cavab gəldi

Son xəbərlər

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi mükafatlandırıldı

Bu gün, 17:59

Taylandın paytaxtında güclü daşqın: Ordu əraziyə cəlb edildi

Bu gün, 17:55

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:39

70 ölkə, 30 trilyon dollar və yeni hədəflər: II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumundan hansı nəticələr çıxarılmalıdır? - ŞƏRH

Bu gün, 17:32

İlham Əliyev Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub

Bu gün, 16:44

Almaniyada 45 min tələbə etiraz aksiyasına çıxıb

Bu gün, 16:32

İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 16:18

Media və Yayım Şurasından Türkiyə mediasındakı Azərbaycan əleyhinə paylaşımlarla bağlı BƏYANAT

Bu gün, 15:46

Quba rayonunda iki avtomobil toqquşub

Bu gün, 15:45

Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək

Bu gün, 15:40

Prezident və Birinci xanım Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxırlar

Bu gün, 15:29

Bakıda “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin açılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:56

30 trilyon dollar: Bakı qlobal maliyyə olimpinin zirvəsini bir araya gətirdi

Bu gün, 14:53

Azərbaycan ilə Suriya arasında ticarət-iqtisadi, investisiya, energetika sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 14:38

Xaricdə iş və müxtəlif vədlərlə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:34

İlham Əliyevin sosial media hesablarında II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakına dair video paylaşılıb

Bu gün, 14:02

Komissiya: Türkiyədə Azərbaycana qarşı kampaniya münasibətləri hədəf almaq məqsədi daşıyır

Bu gün, 13:37

2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində “Kritik xammal və qlobal iqtisadi təhlükəsizlik” mövzusunda panel sessiya keçirilib

Bu gün, 13:25

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:01
Bütün xəbərlər