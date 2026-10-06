 Şahin Mustafayev Rusiya Baş nazirinin müavini ilə görüşüb, ticarət və iqtisadi əməkdaşlığa dair müzakirə aparılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Şahin Mustafayev Rusiya Baş nazirinin müavini ilə görüşüb, ticarət və iqtisadi əməkdaşlığa dair müzakirə aparılıb

Qafar Ağayev10:48 - Bu gün
Şahin Mustafayev Rusiya Baş nazirinin müavini ilə görüşüb, ticarət və iqtisadi əməkdaşlığa dair müzakirə aparılıb

Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Rusiya Federasiyasına səfəri çərçivəsində Rusiya Federasiyası Baş nazirinin müavini Aleksey Overçukla görüşü keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a Nazirlər Kabinetindən xəbər verilib.

Görüşdə Azərbaycan-Rusiya ticarət-iqtisadi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

İkitərəfli münasibətlərin inkişafı və praktiki əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından yüksək səviyyəli müntəzəm təmasların əhəmiyyəti qeyd edilib.

Tərəflər ticarət-iqtisadi və investisiya sahələrində əməkdaşlığın inkişafı məsələlərini nəzərdən keçiriblər. Sənaye, energetika, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub.

Görüşdə yüksək səviyyədə əldə edilmiş razılaşmaların, həmçinin Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 16 aprel 2026-cı il tarixində Zəngilanda keçirilmiş 24-cü iclasında qəbul olunmuş qərarların icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib.

Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artırılması və ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində görüləcək tədbirlər müzakirə olunub. Hər iki ölkənin təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılmasının vacibliyi vurğulanıb.

Nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı və iki ölkə arasında yükdaşımaların səmərəliliyinin artırılması məsələləri də müzakirə olunub. “Şimal–Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin potensialından daha geniş istifadə imkanları nəzərdən keçirilib.

Bundan əlavə, sərhəd-buraxılış məntəqələrinin fəaliyyəti və yük və nəqliyyat vasitələrinin həmin məntəqələrdən keçid prosedurlarının təkmilləşdirilməsi məsələlərinə diqqət yetirilib.

Tərəflər Azərbaycan və Rusiya üçün praktiki maraq kəsb edən qarşılıqlı faydalı layihələrin həyata keçirilməsi perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. İqtisadi əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlərin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

İkitərəfli əməkdaşlığın bütün sahələrində praktiki məsələlərin vaxtında nəzərdən keçirilməsi və həlli üçün iki ölkənin aidiyyəti dövlət qurumları arasında müntəzəm təmasların əhəmiyyəti qeyd olunub.

Görüşün yekununda qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə birgə işin davam etdirilməsinə hazır olduqları bildirilib.

Görüş konstruktiv və işgüzar şəraitdə keçib.

Səfər zamanı həmçinim Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev Rusiya Federasiyası Hökuməti sədrinin müavini Aleksandr Novak ilə görüşüb.

Görüş əsnasında ikitərəfli münasibətlərin hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, xüsusən də iqtisadi-ticari, o cümlədən sənaye, energetika, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

Eyni zamanda Şahin Mustafayevin Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının İdarə Heyətinin sədri Emin Ağalarov və Rusiya-Azərbaycan İşgüzar Şurasının sədri Aleksey Repik ilə görüşü də baş tutmuşdur.

Görüşdə Azərbaycan-Rusiya iqtisadi və ticari, eləcə də investisiya əlaqələrinin inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi keçirilib.

Paylaş:
178

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərini qorumaq ümumi mənəvi borcumuzdur

Cəmiyyət

Ali məktəblərə ödənişli əsaslarla qəbul olan 1870 şəxs dövlət hesabına təhsil alacaq

Cəmiyyət

Yağış intensivləşəcək - Sabahın havası açıqlandı

Rəsmi

Prezident Böyük Britaniyanın nazirini qəbul etdi - FOTO

Siyasət

İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərini qorumaq ümumi mənəvi borcumuzdur

Azərbaycan və Böyük Britaniya rəqəmsal transformasiya üçün yol xəritəsi hazırlayacaq

Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 1 protokol, 4 sənəd imzalanacaq

Şahin Mustafayev Rusiya Baş nazirinin müavini ilə görüşüb, ticarət və iqtisadi əməkdaşlığa dair müzakirə aparılıb

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Ceyhun Bayramov iranlı həmkarına başsağlığı verib

Ramiz Mehdiyevin ittihamı oxunacaq - Bu gün məhkəməsidir

Gədəbəyin yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

Ramiz Mehdiyev məhkəməyə məcburi gətirilə bilər

Son xəbərlər

Azercell-in baş icraçı direktoru Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Dima Əl-Yəhya ilə görüşüb

Bu gün, 15:57

Ali məktəblərə ödənişli əsaslarla qəbul olan 1870 şəxs dövlət hesabına təhsil alacaq

Bu gün, 15:55

İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərini qorumaq ümumi mənəvi borcumuzdur

Bu gün, 15:54

Britaniyada iki qızıl medal qazanan Tofiq Əliyev mundialda da uğurlu nəticəni hədəfləyib

Bu gün, 15:39

Korrupsiya barədə məlumat verənlərin həvəsləndirilməsinə dair qanun layihəsi hazırlanıb

Bu gün, 15:18

Azərbaycan və Böyük Britaniya rəqəmsal transformasiya üçün yol xəritəsi hazırlayacaq

Bu gün, 14:56

Ötən ay 26 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 14:41

Naftalanda sanatoriyada meyit tapıldı

Bu gün, 14:35

Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 1 protokol, 4 sənəd imzalanacaq

Bu gün, 14:23

“Bakıya uçuş. İncəsənət həftəsonu”: İnsan, təbiət və yaddaşın interaktiv dialoqu - FOTO

Bu gün, 14:01

Hidayət Heydərov Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb

Bu gün, 14:00

"Yango Group" Bakıda keçirilən CAMCA Forumunda: Qlobal texnologiyalar hər bir bazarın xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır - FOTO

Bu gün, 13:46

İstanbulda məktəbdə bıçaqlı hücum: 8 şagird yaralanıb - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 13:35

Bu ilin 9 ayında Azərbaycanda qatarla səyahət edənlərin sayı artıb

Bu gün, 13:23

Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə yeni direktor təyin edilib

Bu gün, 13:19

Yağış intensivləşəcək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:53

“Rəqəmsal məktəb” platformasının əhatə dairəsi genişləndirilir

Bu gün, 12:45

Almaniyada hərbi xidmətdən vicdani imtina edənlərin sayı 12 mini keçib

Bu gün, 12:40

Prezident Böyük Britaniyanın nazirini qəbul etdi - FOTO

Bu gün, 12:37

Cenevrədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina müharibəsinə dair ekspozisiya açılıb - FOTO

Bu gün, 12:22
Bütün xəbərlər