Ramiz Mehdiyevin qızının vəkili həbs edilib
Azərbaycanda bir vəkil saxlanılıb.
1news.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Raman Abışov Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Hədə-qorxu ilə tələbkarlıqda ittiham olunan vəkil bu gün məhkəmə qarşısına çıxarılıb.
Hakimin qərarı ilə R.Abışov barəsində dörd ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Qeyd edək ki, R.Abışov əvvəllər dövlətə xəyanət və digər ağır cinayətlərdə təqsirli bilinən Ramiz Mehdiyevin qızı Kəmalə Əliyevanın maraqlarını təmsil edib. O, əmlakla bağlı məsələlərdə onun hüquqlarını müdafiə edib.
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