 Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

1news Redaksiyası09:36 - Bu gün
Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,33 % artaraq 1,9055 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,11% artaraq 2,0299 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9055

100 Rusiya rublu

2,0299

1 Avstraliya dolları

1,1903

1 Belarus rublu

0,5638

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1272

1 Çexiya kronu

0,0782

1 Çin yuanı

0,2540

1 Danimarka kronu

0,2549

1 Gürcü larisi

0,6548

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2567

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1709

1 İsveçrə frankı

2,0438

1 İsrail şekeli

0,5540

1 Kanada dolları

1,1973

1 Küveyt dinarı

5,4542

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3788

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5237

1 Moldova leyi

0,0949

1 Norveç kronu

0,1791

100 Özbək somu

0,0143

100 Pakistan rupisi

0,6115

1 Polşa zlotası

0,4361

1 Rumıniya leyi

0,3570

1 Serbiya dinarı

0,0162

1 Sinqapur dolları

1,3278

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,2995

Türk lirəsi

0,0344

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0377

Yapon yeni

1,0750

Yeni Zelandiya dolları

0,9565

Qızıl

7080,9675

Gümüş

100,8319

Platin

2835,2175

Palladium

1932,1690
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