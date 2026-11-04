 Taleh Kazımov: Mərkəzi Bank 2027-ci ildə də məzənnə sabitliyini qoruyacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Taleh Kazımov: Mərkəzi Bank 2027-ci ildə də məzənnə sabitliyini qoruyacaq

1news Redaksiyası13:43 - Bu gün
Taleh Kazımov: Mərkəzi Bank 2027-ci ildə də məzənnə sabitliyini qoruyacaq

2027-ci ildə də Mərkəzi Bankın pul siyasətinin əsas məqsədi inflyasiyanın hədəf daxilində saxlanılması olacaqdır. Qiymət sabitliyibalanslaşdırılmış və dayanıqlı iqtisadi artım üçün bundan sonra da zəmin yaradacaqdır.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 2027-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş iclasında çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, növbəti ildə də pul siyasətimövcud rejim çərçivəsində həyata keçiriləcəkdir. Məzənnə sabitliyi 2027-ci ildə də qiymət sabitliyinin başlıca lövbəri kimi çıxış edəcək:

"Tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabının profisitli olması valyuta bazarında tarazlığı növbəti ildə də dəstəkləyəcəkdir.

2027-cı ildə də pul bazarında qısamüddətli faizlər pul siyasətinin köməkçi əməliyyat hədəfi olaraq istifadə olunacaqdır. Pul bazarındakı qısamüddətli faizin faiz dəhlizi daxilində hərəkət etməsi üçün mövcud alətlərdən adekvat və çevik istifadə ediləcəkdir".

T. Kazımov vurğulayıb ki, pul siyasətinin ötürücülüyündə faiz kanalının gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdiriləcək:

"Pul siyasətinin makroprudensial siyasət və Mərkəzi Bankın digər siyasət istiqamətləri ilə əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi növbəti ildə də diqqətdə saxlanılacaq. Maliyyə sektorunun dərinləşməsi və maliyyə sabitliyinin möhkəmlənməsi pul siyasətinin ötürücülüyünə müsbət təsir göstərəcəkdir".

Paylaş:
77

Aktual

Cəmiyyət

Qəbələ Qastronomiya Sammiti 2026 – Ölkənin ən böyük qastronomiya tədbiri baş tutdu - FOTO

Mövqe

Xərçənglə mübarizə aparan xəstələrin ikinci savaşı: Bahalı dərmanlar və keyfiyyət problemi

İqtisadiyyat

Taleh Kazımov: Mərkəzi Bank 2027-ci ildə də məzənnə sabitliyini qoruyacaq

Cəmiyyət

Sinoptiklərdən XƏBƏRDARLIQ: Sabah yağış və güclü külək gözlənilir

İqtisadiyyat

Taleh Kazımov: Mərkəzi Bank 2027-ci ildə də məzənnə sabitliyini qoruyacaq

4 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqlandı

Qızıl və gümüş bahalaşdı

Dünya bazarında Azərbaycan nefti ucuzlaşdı – YENİ QİYMƏT

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Qızıl və gümüş bahalaşdı

Bakıda yeni dəmiryol stansiyaları yaradılacaq

AMB “Mobile Payment Solutions”a məcburi göstərişlər verib

Mobil telefonlar da POS-terminal sayılacaq

Son xəbərlər

İspaniyanın nəqliyyat naziri iki böyük qatar qəzasından sonra istefa verdi

Bu gün, 15:00

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi başlayır

Bu gün, 14:58

Bakıya intensiv yağış yağacaq

Bu gün, 14:52

Xərçənglə mübarizə aparan xəstələrin ikinci savaşı: Bahalı dərmanlar və keyfiyyət problemi

Bu gün, 14:32

Boşanma prosesində qadına 163 min manat ziyan vuran şəxslə bağlı Ali Məhkəmədən qərar

Bu gün, 14:31

Avtovağzal və avtostansiyalar gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Bu gün, 14:16

Gələn il pensiyaların 7,5 faiz artırılması proqnozlaşdırılır

Bu gün, 14:14

Bu müəllimlərə maaşdan əlavə pul veriləcək

Bu gün, 13:44

Taleh Kazımov: Mərkəzi Bank 2027-ci ildə də məzənnə sabitliyini qoruyacaq

Bu gün, 13:43

Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Əfqanıstan vətəndaşları saxlanılıb

Bu gün, 13:11

Temperatur kəskin enəcək - HAVA XƏBƏRDARLIĞI

Bu gün, 13:01

Sinoptiklərdən XƏBƏRDARLIQ: Sabah yağış və güclü külək gözlənilir

Bu gün, 12:58

Bakıda avtomobil körpəni arabada aparan piyadanı vurub

Bu gün, 12:36

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “AIREX 2026” sərgisi ilə tanış olublar

Bu gün, 12:36

“15 dəqiqəlik şəhər”: Xırdalan dörd Azərbaycan şəhəri arasında öndədir

Bu gün, 12:21

Nazir: Valyuta ehtiyatlarımız xarici dövlət borcundan 20 dəfə çoxdur

Bu gün, 12:20

Bakı Mühəndislik Universitetinin tələbəsi vəfat etdi

Bu gün, 12:20

Qazaxda Xalq şairi Səməd Vurğunun qohumu bıçaqlanıb

Bu gün, 12:02

“Trendyol”da noyabr endirimləri: Bu noyabr da hər kəs "Trendyol"da!

Bu gün, 11:45

16 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

Bu gün, 11:29
Bütün xəbərlər