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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

1news Redaksiyası09:14 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, oktyabrın 15-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0344 manat təşkil edib. Öz növbəsində, avro 1,9067 manatadək bahalaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,0148 manata kimi ucuzlaşıb.

Valyuta

Kod

Kurs

1 ABŞ dolları

USD

1,7

1 Avro

EUR

1,9067

1 Avstraliya dolları

AUD

1,1821

1 Belarus rublu

BYN

0,553

1 BƏƏ dirhəmi

AED

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

KRW

0,126

1 Çexiya kronu

CZK

0,0783

1 Çin yuanı

CNY

0,254

1 Danimarka kronu

DKK

0,2551

1 Gürcüstan larisi

GEL

0,6546

1 Honq Konq dolları

HKD

0,2166

1 Hindistan rupisi

INR

0,0179

1 Britaniya funt sterlinqi

GBP

2,2514

1 İsveç kronu

SEK

0,1706

1 İsveçrə frankı

CHF

2,0486

1 İsrail şekeli

ILS

0,5482

1 Kanada dolları

CAD

1,1964

1 Küveyt dinarı

KWD

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100 Qazaxıstan tengəsi

KZT

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1 Qətər Realı

QAR

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1 Qırğızıstan somu

KGS

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100 Macarıstan forinti

HUF

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1 Moldova leyi

MDL

0,0949

1 Norveç kronu

NOK

0,1791

100 Özbəkistan somu

UZS

0,0142

100 Pakistan rupisi

PKR

0,6135

1 Polşa zlotısı

PLN

0,4364

1 Rumıniya leyi

RON

0,3573

100 Rusiya rublu

RUB

2,0148

1 Serbiya dinarı

RSD

0,0162

1 Sinqapur dolları

SGD

1,3258

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

SAR

0,4528

1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

xdr

2,2998

1 Türkiyə lirəsi

TRY

0,0344

1 Türkmənistan manatı

TMT

0,4857

1 Ukrayna qrivnası

UAH

0,0378

100 Yaponiya yeni

JPY

1,0763

1 Yeni Zelandiya dolları

NZD

0,9551

1 Qızıl

XAU

7046,8995

1 Gümüş

XAG

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XPT

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