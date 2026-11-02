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İqtisadiyyat

AMB noyabrın ilk valyuta məzənnələrini açıqladı

1news Redaksiyası09:10 - Bu gün
AMB noyabrın ilk valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, noyabrın 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0340 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1118 manatadək bahalaşıb, avro 1,9000 manata kimi ucuzlaşıb.

Valyuta

Kod

Kurs

1 ABŞ dolları

USD

1,7

1 Avro

EUR

1,9

1 Avstraliya dolları

AUD

1,1938

1 Belarus rublu

BYN

0,5771

1 BƏƏ dirhəmi

AED

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

KRW

0,1264

1 Çexiya kronu

CZK

0,078

1 Çin yuanı

CNY

0,2557

1 Danimarka kronu

DKK

0,2542

1 Gürcüstan larisi

GEL

0,6561

1 Honq Konq dolları

HKD

0,2167

1 Hindistan rupisi

INR

0,0179

1 Britaniya funt sterlinqi

GBP

2,2769

1 İsveç kronu

SEK

0,1733

1 İsveçrə frankı

CHF

2,0635

1 İsrail şekeli

ILS

0,5412

1 Kanada dolları

CAD

1,2157

1 Küveyt dinarı

KWD

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100 Qazaxıstan tengəsi

KZT

0,3743

1 Qətər Realı

QAR

0,4663

1 Qırğızıstan somu

KGS

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100 Macarıstan forinti

HUF

0,5195

1 Moldova leyi

MDL

0,0944

1 Norveç kronu

NOK

0,1845

100 Özbəkistan somu

UZS

0,0142

100 Pakistan rupisi

PKR

0,6121

1 Polşa zlotısı

PLN

0,4304

1 Rumıniya leyi

RON

0,3558

100 Rusiya rublu

RUB

2,1118

1 Serbiya dinarı

RSD

0,0162

1 Sinqapur dolları

SGD

1,329

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

SAR

0,453

1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

xdr

2,3054

1 Türkiyə lirəsi

TRY

0,034

1 Türkmənistan manatı

TMT

0,4857

1 Ukrayna qrivnası

UAH

0,0375

100 Yaponiya yeni

JPY

1,0771

1 Yeni Zelandiya dolları

NZD

0,9546

1 Qızıl

XAU

6634,3605

1 Gümüş

XAG

85,0992

1 Platin

XPT

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